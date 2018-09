BASCHET. U-BT Cluj-Napoca a câștigat Supercupa României pe terenul campioanei CSM CSU Oradea

Câştigătoarea Cupei României la baschet masculin în 2018, U BT Cluj-Napoca, a câştigat sâmbătă şi Supercupa, primul trofeu al noii stagiuni, în disputa cu campioana en-titre, CSM CSU Oradea, scor 83-76 (40-39). Supercupa se află la a patra ediţie, iar U BT Cluj a câştigat ultimele două trofee.

“A fost un meci venit mult prea devreme pentru noi. Eu știam că așa stau lucrurile, dar era normal să sperăm până în ultima secundă. Statistic suntem inferiori la aproape toate capitolele, dar și acest lucru este oarecum normal. Nu am foarte multe de spus pentru că nu am apucat să lucrăm mare lucru ca echipă. Chiar și așa ne-am bătut, am fost la nivelul Clujului timp de o repriză. (...)

Felicit echipa din Cluj, una foarte-foarte bună. Bravo lor și succes în cupele europene, pentru că îi așteaptă un meci important peste câteva zile”, a declarat Cristian Achim, antrenorul CSM CSU Oradea, potrivit site-ului oficial al clubului.

