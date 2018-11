Blocat în casă de două luni din cauza șoselei prea înalte

Nici măcar nu a fost finalizată construcția că noul drum de legătură dintre Oradea și Sîntandrei provoacă primele probleme. Mai mulți localnici din comuna din apropierea municipiului acuză faptul că drumul a fost ridicat cu peste jumătate de metru față de nivelul gospodăriilor. Oamenii ies cu greu din curțile pe care - se tem ei - apa le va inunda la prima ploaie. Autoritățile locale dau asigurări că vor rezolva situația săptămâna viitoare.

„E foarte greu, e imposibil pentru că nu am stabilitate, fuge piatra asta de aici și nu pot să ridic piciorul mai sus.”

La 81 de ani, Stelian Moldoveanu s-a bucurat când a aflat că noul drum va trece prin fața casei lui din Sîntandrei. După începerea lucrărilor însă a devenit prizonier în propria locuință. Pentru că muncitorii au ridicat nivelul șoselei cu mai bine de jumătate de metru față de trotuar, bărbatul care merge doar cu ajutor nu poate ajunge din curte în drum.

„De două luni și jumătate nu am mai reușit să ies. Mașină nu mai am, am vândut-o să mă scap de ea că nu aveam nici măcar unde să o parchez”, spune Stelian Moldoveanu.

„Pe lângă faptul că acum le este foarte greu să iasă din propriile curți, oamenii se tem că în sezonul rece toată apa rezultată în urma topirii zăpezilor, dar și a ploii va intra în gospodăriile lor”, a aflat Claudiu Mihuț, jurnalist Digi24 Oradea.

„Va veni apa că așa e construită șoseaua, dar trebuiau să facă un șanț, o bordură și apoi să facă șoseaua”, spune un localnic.

Noul drum de legătură dintre Oradea și Sîntandrei este o alternativă la actuala șosea, foarte aglomerată după ce populația comunei a crescut de la 3.600 de locuitori în 1990 la peste 10.000 anul acesta. Peste 11 milioane de lei va costa drumul de trei kilometri și jumătate, care va fi gata la jumătatea lunii decembrie.

Autoritățile din Sîntandrei dau asigurări că problemele semnalate de localnici vor fi rezolvate săptămâna viitoare.

„Se vor face accese pe la proprietăți, astfel încât să aibă lumea variante de intrare și ieșire. Asta se va întâmpla săptămâna viitoare, pentru că mâine turnăm podul de peste Peța și de luni de apucăm de accese și podețe”, susține Ioan Mărcuș, primarul comunei Sîntandrei.

Situația este similară cu cea de acum 3 ani, din localitatea bihoreană Rieni, unde șanturile săpate de constructorii care munceau la amenajarea DN76 au blocat accesul vehiculelor în curțile localnicilor. Oamenii au fost nevoiți să-și ducă porumbul cu coșul pentru că nu puteau intra cu remorcile în gospodării.

Reporter: Claudiu Mihuț

Operator: Norbert Hegedus

