Card-accident pentru motociclişti. Actul conţine inclusiv istoricul medical al posesorului

Motocicliștii bihoreni vor avea carduri cu informații personale, foarte utile în caz de accident. Inițiativa, o premieră în județ, aparține Uniunii Studenților Maghiari din Bihor şi este inspirată de o metodă similară folosită în Marea Britanie. Documentul va fi purtat de fiecare biker în cască și va fi completat inclusiv cu istoricul medical. În plus, motocicliștii vor primi și abțibilduri cu mesajul "Nu scoate casca".

"Cardul va fi pus aici, sub husă, și bulina - pe fiecare parte a căștii va fi o bulină verde pe care scrie în engleză și în română "Do not remove helmet!" și "Nu scoate casca!", a explicat Kristof Korosi, președintele Uniunii Studenților Maghiari din Bihor

"Trebuie să fii specialist și minimum doi oameni ca să se poată scoate o cască de la un motociclist. Poți să-i pui viața în pericol: vrei să ajuți, dar numai rău poți face", a explicat Gyorgy Barla, membru al Clubului Hawks.

Documentul va conține informații personale, istoricul medical al motociclistului, dar și numele și numărul de telefon al unei persoane de contact. Pe verso, sunt detaliaţi pașii care trebuie parcurşi în acordarea primului ajutor.

"Este folositor dacă un motociclist are un accident, ca personalul medical care ajunge la fața locului să vadă un istoric medical și să vadă cine este implicat în accident. Avem, în plus, explicaţi pașii de prim ajutor; dacă nu știe ce trebuie să facă, doar scoate acest card", spune Kristof Korosi.

Inițiatorul proiectului este Uniunea Studenților Maghiari din Bihor care a preluat exemplul de la englezi. Cinci ani a durat procesul de obținere a licenței de la cei din Marea Britanie, iar bihorenii i-au adus câteva îmbunătăţiri.

"Conţine informații vitale în trei limbi despre motociclist, reguli elementare pentru prim ajutor în spatele cardului, loc pentru poza motociclistului pentru identificare corectă, două abțibilduri cu mesajul "Nu scoate casca" şi o husă", a detaliat Robert Jakob, USMB Safe Rider.

20 de mii de carduri au fost tipărite şi vor fi împărțite cu ocazia diferitelor evenimente moto. Cardul este cea mai populară metodă de alertă medicală în Marea Britanie. Campania este activă în în opt ţări, printre care Statele Unite, Suedia, Australia sau Portugalia.

În Bihor, proiectul a fost sprijinit financiar de Consiliul Județean.

Reporter: Anca Deac

Operator: Ticu Gheorghiță

