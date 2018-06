Comunitatea slovacă din Bihor, sprijinită de Consiliul Judeţean

600 de mii de lei este suma primită, anul trecut, de comunitatea slovacă din Bihor din partea Consiliului Județean. Banii au fost folosiți pentru reparații la școlile din localitățile în care trăiesc slovaci, dar și pentru întreținerea unor drumuri sau pentru construirea unor capele. Administrația județului a promis că și în acest an va sprijini comunitatea care a prezentat problemele cu care se confruntă, precum și lista de priorități pentru 2018.

Cu 8.500 de membri, comunitatea slovacă din Bihor reprezintă mai mult de jumătate din cea existentă la nivel național.

Anul trecut, în urma discuțiilor dintre reprezentanții acesteia și conducerea Consiliului Județean, comunității i-au fost alocate mai multe fonduri din bugetul județului. Cu acești bani, au fost construite grupuri sanitare ale liceului "Josef Kozocek" din Budoi, a fost finalizată capela din Valea Cerului și s-au reparat toaletele școlii din Șerani. În total, proiectele derulate se ridică la 600 de mii de lei.

Miroslav Merka, președintele Uniunii Slovacilor din România: "Suntem o comunitate mică, dar să știți că aceleași probleme le avem ca orice alt cetățean al României. Am pus pe hârtie ceea ce am discutat în localitățile noastre, cu oamenii."

Sandor Pasztor, președintele CJ Bihor: "I-am ascultat pe dânșii și am încercat să dimensionăm în comun anumite proiecte prin care noi așa am crezut că trebuie să ajutăm. Am dorit să ajutăm pe zona învățământului. În mediul rural, wc-ul este la aproximativ 140 de metri de la clădire - și toate proiectele de acest gen am încercat să le ajutăm."

Consiliul Județean a aflat și lista de necesități a comunității pentru acest an. Printre problemele ridicate se numără pietruirea drumului Picleu - Varasău, repararea primăriei Șinteu, construirea unor capele și reabilitarea Parohiei romano-catolice slovace din Oradea.

