Confruntare Ioan Mang - Florin Birta, la Vocile Bihorului. Un zero care a încins spiritele

"Este greşeala Guvernului", a admis joi Ioan Mang, la Vocile Bihorului, după ce iniţial a arătat cu degetul Primăria Oradea în privinţa banilor pentru plata în avans a gazului metan. Preşedintele PSD Bihor îi acuza marţi pe reprezentanţii administraţiei locale că ar fi greşit suma solicitată şi că, în loc de 40 de milioane de lei, ar fi cerut Guvernului doar 4 milioane. Confruntat cu actele, Mang şi-a recunoscut greşeala.

Contrele între Primărie şi preşedintele PSD au început marţi, după ce Ioan Mang a spus într-o conferinţă de presă ca Oradea a primit mai puţini bani de la Guvern pentru că a greşit suma cerută în adresă.

Primăria Oradea a reacţionat ulterior şi a trimis presei mai multe documente. Adresa în care apărea negru pe alb suma de 40 de milioane de lei cerută de primărie a fost văzută de liderul PSD Bihor în direct, în timpul emisiunii Vocile Bihorului.

„Dacă şi în 350003 are 40 de milioane, înseamnă că e greşeala ministerului. Nici într-un caz Mang nu a minţit. Pentru că am spus că nu am documentul Primăriei, ci doar un document obţinut din nota de fundamentare a Guvernului”, a declarat Ioan Mang, preşedintele PSD Bihor.

Pentru a lămuri situaţia, prin telefon a intrat şi viceprimarul Florin Birta.

„Nu ştiam exact ce documente, ce informaţii a primit domnul Mang, Ulterior am vazut că avea un printscreen de pe siteul SGG; probabil a fost o eroare a Guvernului. Nu ne a picat bine când domnul Mang a spus că noi am solicitat doar 4 milioane”, a declarat Florin Birta, viceprimar al oraşului Oradea.

Ioan Mang s-a declarat deranjat de acuzele de minciună care i-au fost aduse şi a spus că s-a bazat de cifrele obţinute de la Guvern.

Reporter: Bogdan Băcilă