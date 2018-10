Creatorul Street Food Festival, proiect major pentru Oradea

"Oradea se pregăteşte pentru un eveniment major care va atrage public şi turişti". Este promisiunea creatorului Street Food Festival, care lucrează acum la un proiect pentru Oradea. "Oraşul are infrastructura necesară", crede Constantin Covaliu, brand manager Why Not Us Agency, care gestionează evenimente cum ar fi Untold sau Neversea.

"- Crezi că în Oradea am putea avea un eveniment de anvergura Untoldului?

- Cred că da, nu neapărat de anvergura Untoldului, dar ceva semnificativ sigur va fi. Poate nu anul viitor, dar în următorii doi ani sigur vom avea ceva. Noi discutăm cu autorităţile şi sper să îl avem deja în doi ani", a explicat Constantin Covaliu la Vocile Bihorului.

Constantin Covaliu este implicat de câţiva ani în organizarea celui mai important eveniment al oraşului, Toamna Orădeană. Manager al unei agenţii de publicitate din Cluj-Napoca, el crede că oraşul este ofertant şi că infrastructura lui este perfectă pentru organizarea de evenimente. Cu condiţia însă ca şantierele din centru să fie închise cât mai repede.

"Cred că e un oraş ofertant şi abia aştept să se termine lucrările pe râu, că văd că se vor face nişte lucruri frumoase. Chiar anul trecut am făcut nişte concerte în pasaj şi cred că este un oraş bun. La un moment dat am făcut nişte spectacole de stand up comedy în Teatru, o locaţie foarte frumoasă."

Agenţia Why not us este implicată inclusiv în organizarea unor evenimente de genul Untold sau Neversea.

"Acum e un produs foarte mare, important şi care atrage mulţi bani în oraş. Turismul pentru evenimente e o sursă importantă de bani pentru un oraş. E provocator sa organizezi Untoldul, de fiecare dată când se întâmplă lucrurile, nu realizăm măreţia lucrurilor pe care le facem. Decât atunci când citim review-uri sau vedem aftermovie-uri", susţine Constantin Covaliu, managing partner Why Not Us Agency.

La Toamna Orădeană, agenţia din Cluj-Napoca aduce Street Food Festival, un concept importat din Occident. Peste 100 de food truck-uri, camioane care oferă mâncare trecătorilor, există deja în România şi participă la astfel de evenimente în toată ţara.

Reporter: Bogdan Băcilă

Operator: Ticu Gheorghiţă

