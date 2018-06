Cum s-au distrat copiii, de 1 Iunie, la munte | Rafting, drumeții și relaxare

Departe de agitația din oraș, au fost copii care au preferat să-și petreacă ziua de 1 Iunie la munte. Zeci de puști au făcut plajă în Defileul Crișului Repede ori au construit castele de nisip pe malul râului. Alții, mai curajoși, au urcat în bărci și au înfruntat curenții rapizi din zonă.

"Vâsliți pe lângă barcă! Foarte important să vă sincronizați. Ghidul o să vă spună: Față! O să fiți împărțiți pe partea dreaptă și pe partea stângă."

Echipați cu costume de neopren și căști de protecție, copii cu vârste între cinci și șapte ani au ascultat cu atenţie sfaturile, după care au pornit într-o tură de rafting pe Crișul Repede. Pe traseul de mai bine de 10 kilometri au fost însoțiți de părinți și ghid.

"Am luat un costum și niște pantofi; un pic mi-e mare și o să călătoresc cu barca, o să fac baie", spune un copil.

"Sunt experiențe noi pentru copii. Vrem să le oferim cât mai multe bucurii și aerul curat, în special", a explicat un părinte.

"Traseul pornește de aici până la Vadu Crișului, înainte de barajul de la Vadu Crișului. Ca lungime este de 12 kilometri, ca durată este aproximativ două ore și jumătate, cu o oprire la cascada de la Peștera, unde curajoșii pot să sară acolo în cascadă", a detaliat Sânziana Todoca, administrator Extreme Șuncuiuș.

Cei care au preferat liniștea plajei amenajate lângă râu au stat la soare și s-au jucat în nisip.

"Am venit aici de 1 iunie și apa era rece. Aşa că am zis să facem castele de nisip și am făcut un concurs", spune un copil.

Unii părinți au adus corturile în care au dormit peste noapte alături de cei mici. "Avem Crișul Repede aici și ne-am și cumpărat un cort nou, așa că e ocazia excepțională să-l încercăm astăzi, de 1 iunie."

În Defileul Crișului este în curs de amenajare și un traseu de via ferrata destinat copiilor.

"Va fi un traseu pentru copiii mici până în 14 ani, pentru că pe traseul celălalt care a fost inaugurat nu demult nu au acces decât de la 14 ani în sus", susţine Sebastian Lascu, ghid Cassio Montana.

Pe lângă rafting, cățărări și joacă în nisip, turiștii pot face drumeții la peșterile din zonă.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Kristian Kosa