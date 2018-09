Din redacţie, în echipamentul de intervenţie. Jurnaliștii orădeni au devenit pompieri pentru o zi

Viața de zi cu zi a unui salvator înseamnă curaj şi forță în situații periculoase și imprevizibile. Pentru a face față acestor provocări este nevoie de mult antrenament. Jurnaliștii orădeni au simțit, azi, pe pielea lor ce presupune stingerea unui incendiu și salvarea unei victime. Cei mai rapizi concurenți au fost premiați.

"Astăzi vom face o competiție, o probă aproape realistă a unei intervenții pe care pompierul o întâlnește în viața de zi cu zi."

După ce au ascultat cu atenție indicaţiile reprezentanţilor ISU Crişana, jurnaliştii s-au echipat corespunzător.

Îmbrăcați în costumul greu de peste 25 de kilograme, echipați cu cască și aparat de respirat, concurenții au avut de parcurs zece probe: urcări, trageri, umplere cu apă la țintă sau scoaterea victimei din incendiu.

"- Obosești un pic, cald?

- Cald, transpiri. E greu și ușor, depinde cum o luăm și depinde ce. Pentru mine respirația a fost cea mai grea. Și în ce condiții, da", a recunoscut Crina Dobocan, redactor la "Jurnal Bihorean".

"A fost plăcut, a fost o experiență interesantă Am avut ocazia să vedem care este viața pompierilor. Noi am făcut aici doar o simulare, dar am început să mă gândesc la faptul cum ar fi în cazul în care ar fi o situație reală", a spus Robert Rezmuves, jurnalist la Radio Transilvania.

Pentru a obține calificativul excepțional, un pompier trebuie să parcurgă cele 10 probe în cinci minute, iar pulsul să nu depășească 170 de bătăi pe minut.

"Viața pompierului la intervenție este foarte, foarte asemănătoare cu aceste zece probe pe care le-ați urmărit. Colegii mei au patru astfel de circuite motrice pe an, din care sunt evaluați. Bineînțeles, timpii la noi la pompieri sunt mult mai mici", a declarat sublocotenentul Mihai Flore, instructor sportiv în cadrul ISU Crișana.

La final, participanții au fost recompensați cu diplome. Orădenii vor putea urmări demonstrații ale salvatorilor din cadrul ISU Crişana joi, 13 septembrie, cu ocazia "Zilei pompierilor din România".

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuța

