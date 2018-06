Dominaţie columbiană în Turul Ciclist al Bihorului. Ivan Sosa a câştigat ediţia din acest an

Cea de-a treia ediţie a Turului Ciclist al Bihorului, încheiată duminică seară, a fost câştigată de Ivan Sosa, rutierul echipei italiene Androni Sidermec. Acesta a devenit astfel al treilea columbian, după Egan Bernal şi Rodolfo Torres, care se impune în cursa din Bihor.

Ivan Sosa (în tricou portocaliu) | foto: Facebook Turul Ciclist al Bihorului

„Cel mai important pentru mine nu a fost doar victoria de ieri, din etapă, ci şi faptul că azi am alergat pe ploaie şi vânt. Munca dusă de echipă m-a ajutat mult în cursă, fapt pentru care vreau să le mulţumesc pentru efortul depus", a declarat, la final, Ivan Sosa, câştigătorul Turului Bihorului.

Columbianul a plecat de la Oradea şi cu tricoul portocaliu, oferit celui mai bun ciclist sub 23 de ani. În acest top, componentul echipei MS-Tina, Emil Dima, a terminat pe locul al treilea. El a fost şi cel mai bine clasat sportiv român la general, unde a ocupat locul opt.

„Am o creştere de formă în perioada asta şi am încercat să fac mai mult, un rezultat cât mai bun. Şi azi am fost prins în ultimii 700 de metri, am încercat să fac victoria, dar nu am reuşit", a recunoscut Emil Dima.

Alessandro Pessot a câştigat tricoul roşu de cel mai bun sprinter, în timp ce Otto Vergarde a îmbrăcat tricoul verde acordat celui mai bun căţărător. Tricoul alb, pentru ciclistul cu cele mai multe puncte acumulate în clasamentul general, a fost obţinut de italianului Ricardo Stacchiotti.

În clasamentul pe echipe gruparea Androni Sidermec a câştigat fără probleme, deşi a venit la Oradea direct din Giro D'Italia.

Turul Bihorului s-a desfăşurat de vineri până duminică, pe o distanţă de 439 de kilometri.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Constantin Gheorghiţă