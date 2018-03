Explozie de îmbolnăviri cu hepatita A în Bihor

Numărul infecţiilor cu hepatita virală A a explodat în Bihor. De anul trecut, din februarie, și până acum au fost înregistrate 416 de cazuri de îmbolnăviri. Adică un caz în fiecare zi. În prezent există focare de infecţie în nouă localităţi din judeţ, iar cei mai afectaţi sunt copii cu vârste între cinci şi nouă ani. Medicii dau vina pe lipsa igienei, dar şi pe condiţiile în care trăiesc cei mici.

Cu 36 de cazuri de hepatită virală A, comuna Diosig este a doua cea mai afectată localitate din Bihor, după Săcuieni, unde numărul îmbolnăvirilor a fost de patru ori mai mare. Totuși, localnicii spun că știu de acest lucru doar din auzite.

"- Am auzit, dar vreau să spun că nu am vorbit cu un medic sau cu o colegă, numai din poveşti.

- Ce aţi auzit?

- Că e epidemie, că au fost mulţi şi la grădiniţă, şi la şcoală şi chiar la adulţi."

"Am auzit că a fost ceva hepatită, am auzit. Boala asta, după cum am auzit, de la mizerie, nu de la... Dar copiii acum aici la noi cam sunt curaţi, nu pot să zic că sunt mizerabili, că nu au condiţii."

Cei mai afectați au fost copiii cu vârste între 5 și 9 ani.

"În unitatea noastră şcolară am înregistrat 19 cazuri de hepatită. Cei mai mulţi au fost preşcolari, deci de vârstă mică. Pretutindeni am făcut dezinfecţii cu firmă autorizată", spune Arpad Pataki, directorul şcolii din Diosig.

În întreg Bihorul numărul îmbolnăvirilor de hepatita A a crescut de 70 de ori în 2017. Un raport al Direcţiei de Sănătate Publică arată că dacă în 2015 și 2016 au fost 6, respectiv 4 cazuri, anul trecut au fost consemnate 284 de îmbolnăviri.

"Evoluţia hepatitei virale de tip A a fost în focare, sub formă de focare în mai multe localităţi. În prezent mai sunt focare active în nouă localităţi, dintre care focarele cu cele mai multe cazuri sunt înregistrate în Săcuieni, Diosig şi Petreu", explică Dorel Ţîrţ, purtător de cuvânt DSP Bihor.

Specialiștii spun că îmbolnăvirea cu virusul hepatitei A este cauzată, mai ales, de lipsa igienei.

"Hepatita A, aşa se spune, că se ia prin spălatul mâinilor. Deci noi trebuie să lucrăm foarte mult la educaţia noastră în ceea ce priveşte sănătatea", consideră Maria Silaghi, managerul Spitalului Municipal Oradea.

De la începutul acestui an până acum în județ au fost deja înregistrate 132 de cazuri.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Constantin Gheorghiţă