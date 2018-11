Flori și candele în cimitire, de Ziua Morților

De Ziua Morților, mii de candele au luminat mormintele din Cimitirul Municipal din Oradea. Oamenii au respectat tradiția și i-au pomenit pe cei plecați dintre noi. Au curățat mormintele, au dus flori și au aprins lumânări în amintirea celor dragi. Autoritățile au decis ca accesul în cimitir să fie permis și vineri până la ora 21.

Mii de oameni s-a îndreptat joi seara spre Cimitirul Municipal din Oradea.

„Am venit la părinții mei, la mama și la tata, sunt morți. E o tradiție frumoasă și am venit să le aduc un omagiu. Am aprins lumânări, candele, am adus flori de toate cum se cuvine pentru seara asta.”:

„Am aprins lumânări și am făcut o scurtă rugăciune. Cât noi îi pomenim, îi căutăm, sunt vii și vreau să rămână așa în inima noastră."

Pentru ca toți cei interesați să poată ajunge la cimitir, Administrația Domeniului Public a prelungit programul de acces și vineri.

„Ținând seama de experiența altor ani și de numărul mare de vizitatori pe care i-am avut în cimitir în ultimele zile am hotărât să prelungim până la ora 21", a explicat Liviu Andrica, directorul Administrației Domeniului Public Oradea.

Accesul auto în incinta cimitirului a fost interzis joi. Excepție au făcut persoanele cu dizabilități.

Reporter: Andrada Rește

Operator: Gabor Szilagyi

