FOTBAL. Bihoreanul Claudiu Petrila își dorește titlul cu CFR Cluj

După un 2018 perfect, care i-a adus debutul în Liga I şi câştigarea Supercupei cu CFR Cluj, mezinul campioanei, bihoreanul Claudiu Petrila, aşteaptă cu nerăbdare reunirea echipei, care va avea loc luni.

Internaţionalul de juniori sub 19 ani şi-a făcut debutul oficial în tricoul CFR-ului în disputele cu Gaz Metan Mediaş din cupă şi campionat.

"A fost un an foarte bun pentru mine atât la naţională, cât şi la CFR. Am reuşit să debutez în campionat, în cupă, la naţională am jucat foarte bine, cu goluri, şi e bine că ne-am calificat la turneul de elită. Sper ca 2019 să fie un an şi mai bun ca acesta şi să reuşesc să joc mai mult în Liga I”, a declarat Claudiu Petrila.

Jucătorul crescut la LPS Bihorul speră ca noul an să-i aducă primul titlu naţional: "Momentan cred că suntem favoriţi, să zic aşa, în faţa Stelei. Avem şase puncte în faţă, dacă nu mă înşel, şi depinde doar de noi."

Tânăra speranţă a campioanei speră ca evoluţiile sale să-l plaseze la finele sezonului printre cei mai buni jucători sub 21 de ani din ţară. "Dacă voi continua în acest fel şi dacă voi primi multă încredere, sunt sigur că voi fi unul dintre cei mai buni tineri din România", susține jucătorul celor de la CFR Cluj.

În vârstă de 18 ani, Claudiu Petrila a fost testat înainte de a ajunge la CFR Cluj şi de formaţia italiană, Sampdoria Genova.

