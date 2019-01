FOTBAL. Casă nouă și investiții pentru arbitrii bihoreni

Comisia Judeţeană a Arbitrilor Bihor s-a mutat în casă nouă. După ce ani la rând s-a perindat prin clădirile mai multor instituţi, Comisia a închiriat un spaţiu în Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea.

"Nu am avut un spaţiu al nostru unde să facem pregătirea cu arbitrii, în general cu tinerele talente, ca să facem pregătiri teoretice cu ei. În 2016 am avut eu prima dată această tendinţă, dar nu am fost ascultat", susține Alexandru Herman, vicepreşedinte CJA Bihor.

Recent, comisia a cumpărat şi un nou sistem de teste fizice pentru arbitri. Rămâne ca investiţiile făcute să își facă efectul şi în evoluția din teren a „cavalerilor fluierului".

"Avem un lot foarte tânăr de arbitrii. Eu sunt în cadrul CJA Bihor din 1988, nu ţin minte să fi fost un lot aşa de tânăr în Bihor; undeva la 30 de arbitrii sunt sub 19 ani", a precizat Alexandru Herman.

Ultimii arbitrii care au promovat într-o divizie superioară au fost, în acest sezon, Adrian Pal şi Marius Matica, care oficiază meciuri în liga a treia.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Ticu Gheorghiţă

