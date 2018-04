Funcționarii CJ Bihor au primit salarii tăiate. Motivul: bugetul judeţului nu a fost votat până acum

Şicanele politice din Consiliul Judeţean Bihor îi lasă fără salarii pe funcţionarii administrației județene. Pentru că opoziţia liberală a refuzat să voteze bugetul județului pe 2018, peste o mie de angajaţi ai Consiliului Județean și ai instituțiilor subordonate au primit în aprilie doar 70% din salariu. Dacă bugetul nu va fi aprobat la următoarea ședință, în luna mai funcționarii nu vor primi niciun ban, avertizează conducerea administrației bihorene.

Când au primit fluturașii de salariu pe luna aprilie, cei mai bine de 1000 de funcționari din Consiliul Judeţean Bihor şi din instituţiile subordonate au constatat că banii sunt mai puțini decât până acum.

Ligia Mirişan, directoarea Bibliotecii Judeţene Oradea: "Am luat 70% (n.r. - din salariu), s-a înţeles la nivelul bibliotecarilor. Am stat de vorbă cu colegii noştri şi am acceptat situaţia, pentru că nu depinde de noi."

Judit Kiss, preşedinta Sindicatului Forum din CJ Bihor: "Toată lumea a fost şocată. Mai mult de atât, fiecare dintre noi avem familii, rate. Nu sunt afectaţi doar cei din aparatul propriu, ci în jur de o 1000-1200 de oameni cu familiile lor."

Situația a fost provocată de lipsa unui buget al județului, care nu a fost votat până acum. Asta în condițiile în care potrivit legii, bugetele locale și județene trebuie adoptate în termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a bugetului naţional. În acest an, termenul a expirat pe 19 februarie, iar puterea și Opoziția din Consiliul Județean Bihor se acuză reciproc pentru această situație..

Ioan Mang, vicepreşedinte PSD al CJ Bihor: "Conform bugetului întocmit de Guvern, avem bani suficienţi şi pentru dezvoltare şi pentru tot. Singurul vinovat este PNL care nu are nicio motivaţie serioasă pentru a nu vota bugetul."

Ionel Avrigeanu, liderul grupului PNL din CJ Bihor: "Noi am discutat cu conducerea, refuză orice discuţie despre modul cum e constituit bugetul, despre priorităţile judeţului. Noi nu vom vota bugetul până Executivul nu va avea o discuţie cu consilierii PNL pe tema bugetului şi a proiectului de dezvoltare a judeţului Bihor."

Sebastian Lascu, consilier judeţean PNL Bihor: "Atâta timp cât ei vor avea oricum 16 persoane care votează şi acel vot nu poate fi pe buget, doar cu votul PNL-ului, păi nu discuţi cu celălalt partid, nu porţi nişte discuţii?"

Judit Kiss, preşedinta Sindicatului Forum din CJ Bihor: "E fără precedent la nivel de țară ca bugetul să nu fie aprobat."

Următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean va avea loc pe 24 aprilie, ocazie pentru șefii administrației bihorene să dea un ultimatum.

Ioan Mang, vicepreşedinte PSD al CJ Bihor: "Dacă nu va fi votat nici în luna aprilie bugetul, în luna mai nu vom da salarii."

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Constantin Gheorghiţă