FUTSAL. Dinamo Oradea, eliminată din Cupa României

Debutantă în liga secundă de futsal, Dinamo Oradea a fost la câteva secunde de surpriza primei etape a Cupei României. Despărţite în clasament de 27 de puncte, echipa bihorean şi principala favorită la promovarea în Liga I, Clujeana Cluj, au oferit un spectacol tensionat.

Întăriţi în această iarnă cu Cristian Cigan şi Tibi Szelesi, "dinamoviştii" au condus cu 6-3 când mai erau trei minute de joc. Însă Clujul a egalat pe final, iar în prelungiri s-a impus cu 11-6.

„Consider că am jucat undeva la 35 de minute din totalul meciului, consider că am jucat la un nivel înalt pentru nivelul ligii a doua, având în vedere că noi suntem împreună de două săptămânii cu jucătorii cei noi", a declarat George Zima, jucător Dinamo Oradea.

În cele două reprize de prelungiri orădenii au încasat cinci goluri consecutive, fără a înscrie vreunul.

„Am fost surprinşi pe final, la jocul de cinci contra patru, nu am ştiut să facem faţă. Dar sperăm că în săptămânile care urmează, vom antrena aceste lucruri şi vom încerca să creăm surprize în Liga a II-a", îşi doreşte George Zima.

Pentru Dinamo Oradea urmează meciul cu Gheorghieni, care marchează reluarea campionatului.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Florin Lucuţa

Editor web: Adrian Laboş