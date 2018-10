Halloween Dog Show - competiția celor mai frumoși câini

Cei mai frumoși câini din România și din străinătate au fost premiați la Oradea. Peste 1500 de patrupede din 125 de rase, unele încă neomologate, s-au întrecut în Șanțul Cetății. Printre participanți, s-au numărat și câini-campioni care au impresionat la mai multe competiții din străinătate.

Acest mascul din rasa Păzitor al Moscovei, neomologată încă, a venit în Oradea adus de stăpânul său din Ungaria.

„Câinele a participat la multe expoziții. Este campion junior al Ungariei, a câștigat câteva campionate în Ungaria. Aici am câștigat Best of Breed - cel mai frumos câine al rasei”, spune Holic Marton, stăpânul animalului.

Ca să facă o impresie bună vizitatorilor și arbitrilor, câinii trebuie să arate impecabil.

„Trebuie să aibă o blană bogată, să aibă o blană în standardele rasei, astfel să se prezinte cât mai bine în fața arbitrilor”, a explicat Sebastian Sava, participant.

De la labradori, la dalmațieni, ori ciobănești mioritici, în Șanțul Cetății din Oradea au fost prezentaţi câini din 125 de rase, aduși de stăpânii lor din România și alte 19 țări.

“Participăm de doar o lună la secția junior, deci e încă pui, dar cred că personalitatea ei e perfectă. Este campion junior al Ungariei și al Slovaciei. Am participat, de asemenea, la un alt concurs în Split, Croația”, a precizat un participant din Slovacia.

„Am venit cu un mascul Springer Spaniel englez, e încă pui, are doar 18 luni”, spune Anna, venită tocmai din Finlanda.

După ce au admirat patrupedele, și cei mici și-au ales preferații.

„Ciobăneștii germani, Golden Retriever, ciobăneștii caucazieni, Bullmastifii și Cane Corso.”

„Golden Retriever și Spitz Japonez. Sunt foarte inteligenți și ascultători.”

„Aceste expoziții sunt cele care permit - sau nu permit - în primul rând reproducerea câinelui și ulterior, bineînțeles, că sunt câini care obțin foarte multe campionate și umblă în toată lumea, câini care practic sunt ultra căutați de către toată lumea pentru a face o montă cu un mascul care este campion în 20-30 de țări”, a detaliat Călin Mitra, organizatorul competiției.

Expoziția "Halloween Dog Show" din Oradea a avut loc sâmbătă și duminică. Adulții au plătit pentru biletul de intrare 10 lei, în timp ce copiii până la 14 ani au intrat gratuit.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuța

