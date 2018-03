HANDBAL. CSM Oradea merge din victorie în victorie

Prima etapă de "acasă" din returul Diviziei A de handbal masculin i-a adus formaţiei CSM Oradea o victorie confortabilă - 36-21 - în compania „lanternei roşii" ADEP Satu Mare.

„Ne-a mulţumit faptul că am mers foarte mult pe contraatac, deşi am avut şi multe greşeli pe contraatac. Dar acolo s-a văzut diferenţa la noi. Din punct de vedere fizic am dominat jocul", este convins George Tăut, antrenorul secund al CSM Oradea.

Chiar dacă a folosit jucătorii tineri şi pe cei care au prins minute mai puţine în acest sezon, Oradea a arătat aceiaşi poftă de joc pe teren. Mihăilescu şi Alex Pop au fost cei mai buni marcatori ai întâlnirii, cu 8, respectiv 7 goluri.

„Copiii, eu zic că a fost pentru ei un prilej să debuteze, să intre în jocul seniorilor. În principiu au făcut ce li s-au cerut", spune George Tăut.

În runda viitoare, CSM Oradea va evolua în deplasare, pe terenul penultimei clasate, CNE Sighişoara.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Norbert Hegedus