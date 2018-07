HANDBAL. E oficial: Sebi Tudor pleacă de la CSM Oradea. Cine îl va înlocui

CSM Oradea a confirmat în această seară despărţirea de antrenorului echipei de handbal a clubului, Sebastian Tudor. Acesta a dat curs ofertei de a antrena echipa arădeană de handbal feminin din Chişineu Criş. Oficialii clubului au început discuţiile pentru a-i găsi un înlocuitor.

Foto: Facebook

"După 8 ani petrecuţi la echipa de handbal CSM Oradea a venit momentul să închei aceşti ani mândru de ceea ce am realizat la acest club! Oricare a fost postul pe care l-am ocupat la această echipă, am ajuns acolo nu prin forţele proprii în totalitate, ci şi cu ajutorul jucătorilor senzaţionali, al oamenilor alături de care am asudat! Nu aş fi ajuns nicăieri fără astfel de oameni în jurul meu! Mulţumesc tuturor care ne-au susţinut în toţi aceşti ani şi au crezut în noi", a fost mesajul postat în această seară pe Facebook de Sebastian Tudor.

Tehnicianul a stat opt ani pe banca CSM Oradea. Alături de jucătorii săi a obţinut mai multe promovări în prima ligă din postura de câştigătoare a seriei de vest a Diviziei A de handbal masculin. Însă, din cauza lipsei fondurilor necesare, a rămas să joace în al doilea eșalon handbalistic al țării.

"Conducerea CSM Oradea a demarat tratativele pentru acoperirea postului de antrenor principal la echipa de handbal masculin a clubului. Vizat pentru acest post este George Tăutu. Acesta a ocupat funcția de antrenor asistent în sezonul 2017/18 la CSM Oradea, fiind un om de handbal din Oradea", au transmis şi reprezentanţii clubului.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Editor web: Adrian Laboş

Etichete:

,

,

,

,

,