HANDBAL FEMININ. CSU Oradea, transferuri de la HC Zalău

Echipa de handbal feminin CSU Oradea şi-au completat lotul cu două jucătoare provenite de la formaţia pregătită de Gheorghe Tadici, HC Zalău. Inter-ul Sabrina Lazea şi portarul Adina Sabău au fost transferate cu dorinţa ca fetele antrenate de Doina Ardelean să atingă cel puţin performanţa din sezonul trecut când s-au situat în prima parte a clasamentului.

„Le-am adus de nevoie, pentru că nu am avut ce să facem. Am pornit din nou destul de târziu, cu posibilităţi reduse, fără prea mult ajutor, şi am fost nevoiţi să încercăm o colaborare. Am avut un răspuns pozitiv cu domnul Tadici şi am transferat două jucătoare, cu împrumut, pentru o anumită perioadă", a explicat Doina Ardelean, antrenoarea CSU Oradea.

Cele două jucătoare şi-au făcut debutul pentru noua echipă duminică, în cel de-al doilea meci din actualul sezon. CSU Oradea a pierdut cu 20-21 în deplasarea de la Reşiţa. În ciuda acestei înfrângeri, optimismul domină atmosfera din lotul bihorencelor.

„Ne dorim să obţinem nişte rezultate pozitive, nişte meciuri câştigate şi satisfacţie în primul rând, ambianţă plăcută în echipă", spune antrenoarea Doina Ardelean.

În a treia etapă din seria D, CSU Oradea va primi duminică, de la ora 11, vizita formaţiei din Tîrgu Mureş.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Ticu Gheorghiţă

Etichete:

,

,

,

,

,

,