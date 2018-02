HANDBAL. Victorie de şase puncte pentru CSM Oradea

Returul Diviziei A de handbal masculin a început cu o victorie pentru CSM Oradea. Elevii lui Sebastian Tudor s-au impus cu 30-29 în deplasarea de la Baia Mare.

Orădenii s-au desprins la 6 puncte în fruntea seriei B după ce Reşiţa a furnizat o mare surpriză prin victoria în faţa Pandurilor Tg. Jiu.

Primul succes oficial din 2018 s-a conturat greu pentru CSM Oradea, mai ales că Minaur 2 Baia Mare a avut în echipă nu mai puţin de cinci jucători de la prima formaţie.

Dar, chiar dacă gazdele au condus cu 18-14 la pauză, CSM a revenit şi a reuşit victoria prin Munteanu. Cu 8 reuşite, acesta a fost şi cel mai bun marcator al liderului, la fel ca şi Tudor Botea.

„Ţin să-mi felicit jucătorii pentru voinţa şi caracterul de care au dat dovadă, în special în repriza a doua. Am avut două reprize diametral opuse. Prima în care Baia Mare a reuşit să preia conducerea şi o a doua parte în care am început cursa de urmărire pe fondul unui joc bun în apărare şi la mijloc. Am reuşit să revenim şi chiar să învingem pe un final nerecomandat cardiacilor", a declarat Sebastian Tudor, antrenorul CSM Oradea.

În prima etapă de pe propriul teren, CSM Oradea va avea o misiune uşoară, duminică, în faţa „lanternei roşii" ADEP Satu Mare.

Redactor: Nicolae Mihalcea