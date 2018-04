Harris Wallmen, antrenorul echipei naţionale de kyokushin: "Avem nevoie de proiecte personale"

Antrenor de karate, pictor, sculptor, meşter de cuţite. Sunt activităţile care îl definesc pe Harris Wallmen, antrenorul echipei naţionale de kyokushin. Acesta a fost vineri în studioul "Vocilor Bihorului", unde a vorbit despre proiectele sale artistice şi din domeniul sportului.

Harris Wallmen a vorbit la Vocile Bihorului despre perioada copilăriei sale la Sibiu. Născut în 1973, el a terminat facultatea de filologie din oraşul natal, unde a început şi cursurile de karate. Mutarea la Oradea s-a produs după terminarea facultăţii, când a intrat în lumea presei scrise.

"Iniţial nu am vrut să plec din Sibiu. Mi se pare unul dintre cele mai frumoase oraşe din România. După ce am terminat facultatea m-am angajat în Sibiu, după ce am terminat Literele. M-am întâlnit întâmplător cu Mircea Chirilă, care lucra la Jurnalul Bihorean, şi tot întâmplător făcea angajări", povesteşte Harris Wallmen.

Între timp, Harris a renunţat la presă şi antrenează lotul României de karate kyokushin, alături de soţia sa, Anca. Pe lângă sport, care pentru el este o adevărată religie, Harris pictează, sculptează şi face cuţite, pe care le vinde în toată lumea.

"Capacitatea de a vedea la sfârşitul zilei un obiect realizat îţi oferă o satisfacţie extraordinară. Asta fără discuţie, este un obiect, care rămâne."

Harris a vorbit despre nevoia omului modern de a avea hobby-uri, activităţi care să îl scoată din monotonia de zi cu zi. Doar aşa vom reuşi să aflăm mai multe despre propria persoană.

"Cred că oamenii sunt folosiţi în scopul societăţii, ca un fel de baterii. Resursele noastre creative sunt folosite încă de la grădiniţă, suntem storşi ca o lămâie. Dincolo de faptul că trebuie să ne facem datoria de cetăţeni nu mai există proiectul personal. Nu mai există o pasiune pe care să o faci în timpul tău liber, care să te definească şi care să îţi spună ceva despre tine."

Reporter: Bogdan Băcilă

Operator: Florin Lucuţa