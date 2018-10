Hotelurile de lux, pline până la refuz de Revelion

Băile Felix şi Braşov rămân şi anul acesta în topul destinaţiilor de Revelion. Iar românii nu ţin cont de bani când vine vorba de noaptea dintre ani. Cu toate că tarifele pentru sejururile în doi, în hotelurile de 5 stele din Poiana Braşov, depăşesc chiar şi 3500 de euro, cele mai multe dintre camere au fost rezervate în nici două săptămâni de când ofertele au fost afişate. În Băile Felix pachetele de Anul Nou la un hotel de cinci stele au fost epuizate încă din luna august.

Hotelurile de lux din Braşov şi Poiana Braşov au fost printre primele care au rămas fără camere libere pentru Revelion. Preţul pentru un sejur în cameră dublă la un hotel de 4 stele se apropie de 2.000 de euro, în timp ce, pentru o stea în plus, tariful este aproape dublu.

"În fiecare seară avem program artistic cu diverse tematici. Ca şi invitaţi sunt Loredana Groza, Ştefan Bănică, Flavius Teodosiu Band şi alţii", susţine Mirabela Bârsan, reprezentanta unui hotel de patru stele.

În Poiana Braşov turiştii au la dispoziţie piscine, săli de masaj, locuri de joacă pentru copii și locuri unde îşi pot petrece timpul liber, ca escape room-urile.

"Ca în fiecare an, suntem pregătiţi cu bucătăria tradiţională şi internaţională pentru că avem şi străini în hotel. În camera dublă, de Crăciun - 3.000 de lei, de Revelion - 6.000 de lei, cu toate serviciile incluse", a precizat George Roşca, manager al unui hotel de patru stele.

"- Venim an de an, de 3-4 ori pe an, e super.

- Sărbătorile le-aţi petrecut vreodată aici, o să le petreceţi?

- Le-am petrecut şi ne place", spune un turist.

Cele mai multe rezervări pentru sărbătorile de iarnă au fost făcute încă din luna septembrie.

În schimb, la un hotel de 5 stele din Băile Felix, pachetele de Anul Nou au fost epuizate încă din luna august. Peste 300 de persoane își vor petrece Revelionul în cel mai luxoasă locație din stațiune. În ofertă au fost incluse o cină tradițională, sesiuni de aqua-gym și acces gratuit la saună.

„Vom avea o seară de black&white, ca și invitate vom avea trupe consacrate din București, care suntem siguri că vor face deliciul oaspeților noștri, și un grandios foc de artificii", a explicat Diana Trip, specialist marketing.

"Clienții noștri pot beneficia de masaje - avem o gamă variată de masaje: terapeutic, cu pietre calde, cu bețe de bambus. De asemenea, efectuăm împachetări totale cu ciocolată și cu ceai verde", a detaliat Daniela Lazăr, șefa bazei de tratament.

Prețul unui pachet de 5 nopți, cu o cameră dublă pentru o persoană este 6800 de lei, iar pentru un pachet de 7 nopți, prețul a ajuns la 8400 de lei pe persoană.

Reporter: Andrada Rește

Operator: Ticu Gheorghiță

Etichete:

,

,

,

,

,