Lecții despre tradiții, ţinute într-un cătun izolat din Munţii Apuseni

Un profesor pensionar din Oradea îi farmecă pe adolescenţi cu o lecţie pe care ei o refuză, dacă nu ştii cum să le-o spui. Într-un cătun izolat în mijlocul munţilor, dascălul le arată ce înseamnă tradiţiile, de la haine la mâncare şi snoave. Fascinaţi de minunăţiile naturii şi de simplitatea oamenilor de acolo, tinerii ajung să uite de internet şi Facebook pentru câteva zile.

Îmbrăcați în costume populare, dascălul și elevii s-au strâns pe prispa casei, unde strigăturile populare s-au împletit cu cântecele ori cu lucrul manual.

Cei peste 20 de adolescenți au lăsat în urmă confortul de acasă, din Oradea, și, după un drum cu barca de aproape jumătate de oră pe lacul de la barajul Drăgan, au ajuns în cătunul Alunu. Un loc departe de civilizație, la limita dintre Bihor și Cluj, unde întunericul e alungat doar de lumina lumânărilor, iar semnalul la telefonia mobilă ori la internet nu există.

"Am fost șocată când am ajuns și am văzut că nu avem curent și internet și semnal la telefon. M-am speriat puțin, dar odată ce m-am împrietenit cu o grămadă de oameni frumoși extraordinari, mi-a plăcut extraordinar de mult", spune Iulia Barna, elevă.

"Ne deconectăm puțin și aflăm oarecum de unde am pornit, originile noastre, cum a început totul, povestea cu iile, tradițiile, simbolurile", povesteşte Maria Pituț, elevă.

Toate le sunt spuse de un dascăl orădean pensionar, care își dedică timpul învățându-i pe tineri să aprecieze istoria românilor. Sub supravegherea lui fetele cos ii, iar băieții cioplesc toiege.

"Cine crede că aici e o simplă activitate de lucru manual, se înșală amarnic. Este mult mai mult, este o școală, o școală despre frumusețea și bogăția tradiției românești", a precizat Alexandru Sanislav, inițiatorul proiectului.

Ajutați de explicațiile profesorului pensionar, tinerii se îndrăgostesc de cătunul ce pare un muzeu viu şi încep să iubească viaţa plină de farmec a străbunilor.

"Revin pentru că m-am îndrăgostit de locul ăsta, e așa de magic de fiecare dată când vii", spune Rose Bokos, elevă.

"E minunat! Domnul profesor tot timpul ne spune povești interesante despre istorie. Ne petrecem timpul între noi, lăsăm telefoanele, mergem cu barca", se bucură Paula Madar, elevă.

"O să-i urmărească întreaga viață, deoarece am observat că vin, lucrează cu pasiune în cercul de etnografie", spune Florica Crețiu, profesoară.

Patru zile au petrecut elevii în cătunul din inima Apusenilor, în cadrul proiectului "Semnele cerului", susținut de Fundaţia Comunitară Oradea.

"Juriul programului nostru "Bursa Talentelor", programul prin care am finanţat proiectul acesta, a ales proiectul şi pentru numărul mare de elevi implicaţi, dar şi pentru experienţele extraordinare prin care ne-am gândit că vor trece copiii", a explicat Roxana Trifa, de la Fundaţia Comunitară Oradea.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Gabor Szilagyi