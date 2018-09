Let's do it, România! | 18.000 de voluntari în Bihor

A fost zi de curăţenie generală, sâmbătă, în toată ţara. Sute de mii de voluntari au strâns gunoaiele aruncate la întâmplare pe câmpuri, la margine de drum ori în zone turistice. Bihorul a fost printre judeţele fruntaşe: peste 18 mii de persoane, de la elevi şi studenţi până la angajaţi ai unor instituţii publice, au adunat mii de saci cu deşeuri.

foto: Paula Lele

Startul acțiunii s-a dat sâmbătă dimineața, în parcarea unui mall din Oradea. Voluntarii au primit saci și mănuși și s-au apucat de curățenie.

"Vreau să curăț natura și vreau să facem un loc mai bun", a spus un copil, participant la acţiunea din Oradea.

"Pentru Administrația Bazinală de Apă Crișuri este a șaptea oară când ne implicăm. În același timp este și o activitate pe care o facem pentru mediu, dar o facem și pentru familiile noastre", a explicat un alt participant.

18.000 mii de voluntari s-au înscris la acţiunea de curăţenie desfăşurată în judeţ. Câteva sute au rămas în Oradea pentru a curăța zonele sufocate de gunoaie.

"Ar trebui făcută o dată la câteva luni, ca să putem să curățăm de mizerii România și totodată ar trebui să mobilizăm lumea să nu mai arunce mizeriile pe jos", consideră un voluntar.

"În acest moment, Bihorul se află în top trei, după o luptă cu Maramureș și Suceava. La ora actuală avem undeva la 18 mii de voluntari înscriși", a mărturisit Ionuț Coman, organizator "Let's do it, Bihor".

România s-a alăturat mișcării "Let"s do it" în 2010, iar numărul voluntarilor a crescut de la an la an. În total, până acum au fost strânse peste 25 de mii de tone de deșeuri. Bilanţul acţiunii de sâmbătă va fi făcut în aceste zile de organizatorii "Let's do it, Bihor".

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Ticu Gheorghiță

