Liga 2 | Luceafărul a schimbat liderul, după victoria cu Clinceniul

Luceafãrul Oradea a schimbat liderul în liga secundã, dupã ce sâmbãtã, la Sînmartin, a trecut cu 1-0 de Academica Clinceni. Golul a fost înscris în minutul 86 de Luduşan.

A fost a doua victorie din campionat pentru bihoreni, care au acumulat doar cinci puncte în şapte runde.

„A fost foarte greu să montez jucătorii din punct de vedere mental, psihic. Venim în campionat după trei eşecuri, nu este uşor. A fost o gură de oxigen, eu sper că în cel mai scurt timp, din punctul meu de vedere, să uităm meciul de la Bacău", a declarat Cristian Lupuţ, antrenorul Luceafărului Oradea.

Deşi au pornit cu şansa a doua, bihorenii şi-au trecut în cont mai multe ocazii prin Mitrică, Codoban şi Oros. La rândul lor, oaspeţii nu au arătat ca o echipă care venea după şase victorii consecutive.

„Nu am reuşit să punem în practică ceea ce am lucrat, pentru că nu am fost destul de rapizi, nu am fost destul de mobili şi din cauza asta am avut probleme. Am intrat puţin într-un joc de luptă, iar la noi se vede nu neapărat diferenţa de valoare, cât lipsa de experienţă", susţine Ilie Poenaru, antrenor Academica Clinceni.

Pentru Oradea, seria jocurilor grele va continua cu deplasarea din etapa a opta, la Piteşti. Pânã atunci însã, Luceafãrul se va duela, joi, în Cupã, cu Astra Giurgiu.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Sandor Nyulas

