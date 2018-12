Liga 2 | Luceafărul Oradea a câștigat duelul cu "fratele" Energeticianul

În ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon Luceafărul Oradea s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Energeticianul. După o primă repriză anostă, cu puține ocazii de gol, bihorenii antrenați de Cristian Lupuț au ieșit mai motivați de la vestiare și au controlat jocul în totalitate.

Scorul a fost deschis în minutul 71 atunci când Roșu a centrat de pe partea dreaptă, Dulca a tras pe jos din 12 metri, portarul Energeticianului, Miron, a respins, iar Andrei Ludușan a îndeplinit o simplă formalitate. Cu un moral mult mai bun, Luceafărul și-a majorat avantajul în minutul 79, când Vasile Pop a pătruns în careu și a șutat din 10 metri la colțul lung.

Avantajul bihorenilor putea să fie și mai mare în minutul 89, când Roșu a centrat în careu, Ludușan a reluat cu capul mingea în poartă, dar arbitrul confruntării a anulat golul pe motiv de fault în atac.

"A fost o primă repriză destul de echilibrată, cu puține plusuri în favoarea noastră. A doua repriză cred eu că am dominat-o din toate punctele de vedere. Suntem obișnuiți cu finalurile de meci cu emoție, dar mă bucur că am reușit să aducem acea plus valoare pe final", a declarat la final Cristian Lupuț, antrenorul Luceafărului Oradea.

Replica celor de la Energeticianul a venit abia în minutul 90, când Marius Ioniță, angajat la marginea careului, rămâne singur cu portarul Moga și înscrie în poarta acestuia.

"Noi nu prea am contat astăzi. Am pierdut fiecare duel, nu am fost proaspeți. În ultima treime am ales soluțiile greșite și am abuzat de mingile lungi și, din păcate, plecăm de aici fără niciun punct", a spus George Zima, antrenorul secund al formației Energeticianul.

În meciul din tur, oaspeții de duminică au câștigat cu 4-0. După această victorie Luceafărul ocupă locul 13 în clasament și va întâlni etapa viitoare, ultima din acest an, pe Ripensia la Timișoara.

În schimb, Energeticianul se află pe locul 9 în liga secundă și va juca weekend-ul viitor cu Politehnica Timișoara.

Reporter: Claudiu Mihuț

Operator: Gabor Szilagyi

