Liga 2. Luceafărul Oradea a reuşit un egal cu liderul Sportul Snagov

Luceafărul Oradea a reușit să încurce și actualul lider din liga secundă, Sportul Snagov. Duelul dintre cele două formații din etapa a X-a a fost decis de două faze fixe, din care a fost stabilit scorul final, 1-1.

"Noi nu am făcut un joc extraordinar, nu am făcut un joc reușit, s-a acumulat puțină oboseală, dar vreau să felicit jucătorii pentru atitudine, dăruire. Eu zic că e un rezultat bun pentru noi acest 1-1", a declarat Cristian Lupuţ, antrenorul Luceafărului Oradea.

Luceafărul a deschis scorul la prima fază mai periculoasă. În minutul 29, Vasile Pop l-a lăsat fără replică pe Florin Iacob, cu execuția sa de la aproximativ 22 de metri. Oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 77, când Buia a executat perfect un corner, iar Dănălache a reluat cu capul, imparabil.

„Am pierdut două puncte. Am jucat împotriva unei echipe destul de bune din liga secundă. Luceafărul Oradea, în opinia mea, ar merita mai mult decât locul din clasament. Am controlat jocul din primul minut, din păcate am primit gol în urma unei execuții bune a lui Vasile Pop", a remarcat Laszlo Balint, antrenorul Sportului Snagov.

Pentru Luceafărul confruntările dificile vor continua în această săptămână cu prima etapă intermediară. Formația orădeană va evolua marți seara pe terenul Petrolului Ploiești.

Redactor: Nicolae Mihalcea

