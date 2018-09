Liga 2 | Luceafărul Oradea merge în Trivale după punct(e)

Eliminat din Cupa României, Luceafărul va încerca să-şi regăsească ritmul în jocurile din campionat. Gruparea orădeană va evolua în etapa a noua din liga secundă pe terenul formaţiei FC Argeş.

„Mergem încrezători la Piteşti. Cel mai important lucru este să recuperăm jucătorii din punct de vedere fizic, cei care au jucat 90 de minute. Eu am încredere că reuşesc să fac acest lucru (...). Mergem să câştigăm la Piteşti", a declarat Cristian Lupuţ, antrenorul Luceafărului Oradea.

Ambele echipe se confruntă cu probleme de lot. La gazde va absenta Nilă, iar Buhăescu este incert. De partea cealaltă, accidentat la umărul drept în meciul cu Astra, Alex Dulca va absenta din echipa "luceferilor".

„Trebuie analizat ce am făcut prost, trebuie analizat ce am făcut foarte bine, iar eu sper ca până duminică să le punem la punct. Am încredere în toţi jucătorii de aici, cei care vor intra cu FC Argeş, duminică o să dea tot", spune Lupuţ.

După opt runde disputate, Argeşul ocupă locul şapte în clasament, cu 15 puncte acumulate, în timp ce Luceafărul, cu opt puncte agonisite, se situează pe locul 14. Confruntarea dintre cele două echipe are are loc duminică, pe stadionul „Nicolae Dobrin".

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Florin Lucuţa

