Liga 2 | Prima victorie a sezonului pentru Luceafărul

Luceafărul și-a trecut în cont prima victorie a sezonului, 4-2 cu ACS Poli Timişoara. Orădenii au încheiat învingători, deşi în repriza a doua bănățenii au întors scorul şi în minutul 64 conduceau cu 2-1.

Inspirat la schimbări, Lupuţ i-a trimis în joc pe Dulca şi Mitrică în partea a doua, jucători decisivi pentru victoria gazdelor.

„Eu zic că am avut reacţie la evoluţia scorului prin schimbările pe care le-am efectuat. Ţin să-i felicit şi pe băieţi pentru joc, pentru atitudine în primul rând şi pentru dorinţa de victorie", a declarat Cristian Lupuţ, antrenorul Luceafărului Oradea.

Luduşan a deschis scorul în minutul 11, dar Poli a întors rezultatul. În minutele 48 şi 64, Codrea şi Ovidiu Drăghici, ultimul din penalti, i-au adus pe oaspeți în avantaj. Golurile au trezit la viaţă ofensia orădeană, care a înscris în doar 14 minute trei goluri.

„Un joc între două echipe tinere, din ce am observat eu. Noi am jucat cu şapte jucători sub 21 de ani. Prima repriză mai bună a gazdelor, în repriza a doua am avut 20 de minute excelente, am întors rezultatul, şi pe urmă nişte greşeli de plasament care ne-au costat", consideră Petre Vlătănescu, antrenor ACS Poli Timişoara.

Pentru Luceafărul urmează o deplasare grea, la U Cluj, dar şi un nou duel acasă, în etapa a a VI-a, cu UTA.

Redactor: Nicolae Mihalcea

Etichete:

,

,

,

,