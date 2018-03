Liga 2 | Victorie de locul 10 pentru Luceafărul

Luceafărul rămâne neînvins în jocurile de acasă în acest retur de campionat. La primul joc oficial după plecarea lui Cristi Dulca, orădenii au trecut, sâmbătă, de Metaloglobus Bucuresti, cu scorul de 2-0.

"Am crezut în această victorie, vă spun sincer. Am stat relaxat, ştiam ce am pregătit, i-am văzut pe băieţi foarte motivaţi, foarte montaţi pentru acest joc. Am avut încredere în ei", a mărturisit Cristian Lupuţ, antrenorul Luceafărului Oradea.

Prima mare ocazie a partidei le-a aparţinut oaspeţilor, dar portarul Alin Goia a păstrat tabela imaculată după primele 45 de minute. Metaloglobus a ratat o nouă şansă în partea a doua, dar Luceafărul a răspuns prin golul marcat de Tânc, în minutul 70.

Cu garda jos, oaspeţii au mai cedat o dată. Cu şase minute înainte de final, Vasile Pop a fost faultat în careu şi Vlad Rusu a înscris de la punctul cu var.

"Dacă noi eram puţin mai atenţi la finalizare, acolo la Bilciurescu, dar portarul astăzi a fost în zi de graţie şi cred că portarul, nu cei doi jucători care au marcat, le-au adus punctele”, susţine Alin Chiţa, antrenorul echipei Metaloglobus Bucureşti.

În minutele de prelungire, Codoban a primit al doilea galben pentru simulare şi va rata intermediara de miercuri pe care Luceafărul o va susţine la Brăila.

Victoria de sâmbătă duce Oradea la şase puncte de zona fierbinte a clasamentului.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Gabor Szilagyi