Mărturii şi plângeri penale împotriva Jandarmeriei

Unii dintre protestatarii orădeni care au participat vinerea trecută la mitingul din Bucureşti resimt şi acum efectul gazelor lacrimogene folosite de jandarmi în Piața Victoriei. Oamenii acuză dureri şi arsuri în gât, dar şi senzaţii de vomă şi sufocare. Unul dintre protestatari, lovit de forţele de ordine, şi-a scos certificat medico-legal, iar vineri a depus o plângere penală împotriva jandarmilor.

Liviu Damian este unul din orădenii care au participat vinerea trecută la protestul din Bucureşti. Tânărul spune că a încercat să ajute un cameraman afectat de intervenția jandarmilor, moment în care a fost lovit de forțele de ordine.

"M-am trezit cu un bocanc, că nu avea cu ce să îmi dea cu altceva în faţă, m-a spart aici sub ochi, oasele de la nas. M-au tras între ei şi au început să mă lovească cu antebraţele, cu pumnii, cu genunchii în cap. Mi-a curs foarte mult sânge pe portavocea pe care o aveam prinsă de gât - mi-au luat-o nu mi-au mai dat-o înapoi."

Bărbatul a primit atunci îngrijiri de la un echipaj SMURD, iar a doua zi a mers la Institutul de Medicină Legală. A acuzat și în zilele care au urmat probleme de sănătate şi a fost din nou la spital. Vineri a depus o plângere penală împotriva forţelor de ordine.

"Am fost chiar pe data de 14, la 9 seara. Am avut iar o stare aşa, de moleşeală, greaţă, îmi venea să vomit. Capul a început iar să mă doară groaznic", povesteşte Liviu Damian.

Și alți orădeni prezenți acum o săptămână la mitingul din Capitală spun că au avut de suferit după ce au inhalat gaze lacrimogene.

"Acest gaz în contact cu apa persista mult mai mult şi pe piele avea un efect groaznic, usturimi, plus căile respiratorii, ochi. Simt aceleaşi simptome ca şi ale unei răceli adică usturimi în gât, vocea puţin schimbată."

"Simt în continuare senzaţia de tuse, ca şi cum aş avea tot timpul o peliculă pe trahee şi simt nevoia să tuşesc să îmi curăţ gâtul", spune Sebastian Duma.

"De vreo 6-7 ori am primit gaze; ultima dată pe la 8 seara. La 2 dimineaţa am făcut un duş, dar până la 4 nu am putut să dorm din cauza arsurilor, am simţit că îmi iau foc mâinile", spune Cosmin Bursaşiu.

Manifestanţii susţin că se aşteptau ca jandarmii să reacționeze violent și sâmbătă, motiv pentru care au preferat să stea la distanță de aceștia.

Reporter: Claudiu Mihuţ

Operator: Constantin Gheorghiţă

Etichete:

,

,

,

,