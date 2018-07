MedievArtFest Ardud | Cetatea celor 100 de eroi

Zeci de domniţe şi cavaleri, dar şi mii de vizitatori vor intra în cetatea Ardudului în acest sfârşit de săptămână. O vor face cu ocazia Festivalul Medieval care a devenit în decursul anilor un eveniment de interes naţional.

De vineri, de la ora 12, până duminică, localnicii și turiștii sunt invitați la MedievArtFest Ardud pentru a simţi atmosfera medievală. Mai multe ordine de cavaleri din diferite oraşe medievale din ţară vor pune în scenă spectacole şi demonstraţii.

În acest an festivalul se desfăşoară sub egida Centenarului și are ca temă „Cetatea celor 100 de eroi".

Redactor: Adrian Laboș

