Mii de turişti maghiari au petrecut 1 Mai în România, la munte sau la aquaparkul din Oradea

În timp ce mulţi români şi-au petrecut vacanţa de 1 Mai în afara ţării, în staţiuni din Ungaria de exemplu, vecinii maghiari ne-au întors vizita şi au venit cu miile în zonele turistice din Transilvania. Cei mai mulți au mers în zona Turda, în timp ce alții au preferat câteva zile de relaxare în aquapark-ul din Oradea. Aici au avut parte de tobogane, bazine și locuri de joacă pentru copii.

4

Mulţi dintre ocupanţii maşinilor cu numere de Ungaria care au intrat în România în ultimele zile au recunoscut că au venit ca să se relaxeze la munte.

"Am venit pentru distracție; o să mergem să vizită: Sovata, Lacul Ursu, salina de la Turda și Cheile Turzii."

"Mergem la Turda pentru tot weekend-ul. Vom cheltui pe cap cam 2000 de forinţi (30 de lei - n.n.) în fiecare zi."

Alții în schimb au optat pentru o vacanță balneară la Aquapark-ul Nymphaea din Oradea. Cele 15 bazine exterioare și interioare, dar și cele 10 tobogane i-au convins pe tot mai mulți maghiari să vină la Oradea.

"Cred că este mai frumos decât cele de la Hajduszoboszlo și Debreţin", spune un turist maghiar.

"Am venit să le facem pe plac copiilor, să le oferim o zi frumoasă la aquapark."

"Am deschis azi și partea exterioară și am mărit capacitatea de la 1850 de locuri la 2100. Avem turiști din țară, din mai multe județe, dar și turiști din afară: din Italia, din Ungaria am avut și avem foarte mulți, din Germania", a declarat Călin Ardelean, administratorul aquapark-ului din Oradea.

O zi de bălăceală în cel mai modern aquapark din vestul României costă 50 de lei.

Reporter Claudiu Mihuț

Operator Norbert Hegedus