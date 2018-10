Mircea Chirilă, despre after-school şi programul "Şcoală după şcoală": "Ministerul Educaţiei e rupt de realităţile din România"

"Decizia de a interzice programul tip after school arată cât de rupt e Ministerul Educaţiei de realităţile din România". Este părerea jurnalistului Mircea Chirilă, care a criticat dur noul cod de etică din învăţământul românesc. "Mai bine se gândeau cum să-l fiscalizeze mai bine", este de părere Chirilă.

Noul cod de etică din învăţământul românesc, valabil din 4 octombrie, interzice cadrelor didactice să taxeze părinţii pentru activităţi în incinta şcolii, dar şi să mediteze elevii de la casă.

Mircea Chirilă, directorul săptămânalului Bihoreanul: "Dacă voiau să intre în esenţa eticii, trebuia să îşi pună problema dacă e voie să mai faci meditaţii şi dacă se poate fiscaliza. La afterschool este o treabă negândită, nu de mirare având în vedere cine a trecut prin acest minister."

În cadrul programului after school, învăţătorii primesc sume de până la 30 de lei pe zi per copil, în baza unui PFA pe care fiecare cadru didactic îl are.

Mircea Chirilă, directorul săptămânalului Bihoreanul: "Pornim de la nişte nevoie sociale normale. Ce fac cu copilul de la 12:00, nu fac nici muncă, nici nu mă pot ocupa de el. Eu ce fac cu copilul ăla? Acest minister este complet rupt de realitate, atât profesional cât şi din punct de vedere social."

Chirilă a vorbit şi despre felul în care oraşul s-a pregătit de ziua oraşului şi de Centenar. Ideea de a monta portrete ale marilor personalităţi care au făcut posibil momentul Unirii de la 1918 i se pare cât se poate de fericită jurnalistului orădean.

Mircea Chirilă, directorul săptămânalului Bihoreanul: "Mi-am imaginat pentru o clipă cum ar fi să punem pozele tâlharilor care conduc acum ţara, lângă ei, ce mare diferenţă între oamenii de atunci şi cei care ne conduc acum. Ideea de a împodobi oraşul odată la 100 de ani mi s-a părut foarte bună."

Primăria Oradea a montat mii de steaguri şi ghirlande tricolore în centrul municipiului. De asemenea, pe clădiri au apărut bannere cu portrete ale unor înaintaşi care au contribuit la Marea Unire.

Redactor: Bogdan Băcilă

