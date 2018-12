O nouă identitate vizuală pentru Muzeul Orașului Oradea

Muzeul Oraşului Oradea are de astăzi o identitate vizuală, care va fi folosită de acum încolo de instituţie. Aceasta a fost realizată cu sprijinul unei agenții de publicitate.

"Pentru o comunicare facilă atât în limba română, cât și în limba engleză, noua identitate a muzeului are în centrul sau acronimul MoO, Museum of Oradea fiind numele sub care vor fi create elementele de comunicare de circulație internațională, la târgurile de turism sau la conferințele muzeale", au transmis reprezentanții administrației locale.

Pentru a crea noua identitate vizuală, specialiștii au pornit de la mai multe cercetări făcute în privința serviciilor oferite de o instituție muzeală, dar și legate de istoria locului.

"Sub noua imagine, Muzeul Orașului Oradea poate dezvolta noi secții independente a căror individualitate să rămână distinctă. (...) Având o imagine modernă și ușor avangardistă, se încadrează perfect în trendul muzeal european și mondial", se arată în comunicatul Primăriei Oradea.

Noua identitate vizuală a Muzeului Orașului Oradea este implementată în prezent în Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea.

Reporter: Adrian Ciucuriță

Editor web: Adrian Laboș

