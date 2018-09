ORA Jazz Festival | Trei zile de muzică în Sinagoga Sion

Acorduri de jazz au răsunat, timp de trei zile, în cea mai mare sinagogă neologă din România. 21 de artiști din zece țări au concertat în Sinagoga Sion din Oradea, în cadrul ORA Jazz Festival, aflat la prima ediție.

Contrabasistul israelian Adam Ben Ezra a deschis festivalul, vineri seara.

"Nu este pentru prima dată când vin în România, am mai fost aici de două ori. Voi cânta propriile compoziții, piese din diferite perioade ale vieții mele", a spus Adam Ben Ezra.

Timp de trei zile, pe scena amenajată în Sinagoga Sion din Oradea au urcat 21 de artiști din lumea jazz-ului.

Aflat la prima ediție, ORA Jazz Festival a fost apreciat de melomanii orădeni.

"Îl așteptăm de mult, ne bucurăm că în sfârșit avem și noi un festival de jazz, ne bucurăm că are loc într-o astfel de locație superbă."

"Să sperăm că e de calitate și cred că e ceva binevenit!"

"Ne-am îndrăgostit de oraș, bineînțeles, de locație și am zis da, clar, aici trebuie să facem! A fost cam pe repede înainte, nu am avut nici zece luni să organizăm, dar ne bucurăm, suntem foarte mulțumiți de ce artiști am putut să artiști am putut să invităm", a declarat Simona Giura, organizator ORA Jazz Festival.

ORA Jazz Festival s-a încheiat duminică seara cu concertul unui cvartet format din artiști din patru țări: Austria, Taiwan, Germania și Olanda.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

