Oradea, destinaţie de city-break. Tot mai mulţi turişti vizitează oraşul

Oradea este orașul care a reușit performanța de a fi tot mai vizitat deopotrivă de turiștii români și străini. În ultimii trei ani, a fost o creștere spectaculoasă în cifre, datorată investițiilor masive în infrastructură, curselor aeriene externe și marketingului. În 2017, 220 de mii de turiști au vizitat orașul, față de 160 de mii în 2015.

Pentru prima dată în istoria sa, Oradea a avut mai mulţi turişti decât locuitori în anul 2017, când peste 223 de mii de oameni au vizitat urbea. Din 2015 până în 2017, numărul turiştilor a crescut cu peste 60 de mii.

"Este pentru prima dată când vin în România sau în Oradea. E un oraş foarte frumos, iar oamenii sunt foarte, foarte drăguţi şi buni, nu am avut niciun fel de problemă aici. Am ieşit ieri seară, erau foarte mulţi oameni în oraă, am stat la terasă şi a fost foarte frumos", spune un turist din Polonia.

Turiştii s-au înmulţit după ce autorităţile au investit peste 200 de milioane de euro în oraş, inclusiv în infrastructura de turism. Au fost amenajate spaţii pietonale, reabilitate clădiri istorice şi a fost deschis un aquapark modern aproape de centrul oraşului, care anul trecut a avut un profit de un milion de euro. A urmat apoi o campanie intensă de promovare.

Au fost organizate, de asemenea, evenimente care au atras în total în 2017 peste 250 de mii de persoane, turişti şi localnici.

"Începând cu 2015, când deja proiectele de investiţii au fost sigure ca finalizare, am început partea de promovare şi, cum spuneam atunci, rezultatele nu se văd imediat, au nevoie de timp. Iată că după trei ani deja Oradea îşi depăşeşte numărul de locuitori cu numărul turiştilor", a declarat Mihai Jurca, directorul APTOR.

A contat şi modernizarea aeroportului. Doar anul trecut, peste 160 de mii de pasageri au trecut pragul aeroportului, însă acum conducerea este nevoită să caute soluţii după ce compania care operează zborurile externe a anunţat că va sista zborurile pe cinci rute externe.

"Oradea a fost cel mai la îndemână oraş pe care să îl vizitez în România. Nu ştiu multe despre oraş, dar sper că voi afla lucruri noi", spune un turist din Marea Britanie. Un compatriot completează: "Vreau să vizitez oraşul, zonele din jur şi să mă bucur de soare, de asemenea, pentru că în Anglia e frig acum, sunt doar 8 grade celsius."

O estimare a primăriei Oradea arată că turiştii care au venit anul trecut în Oradea au lăsat aici cel puţin 6 milioane de euro. În plus, hotelierii au vărsat în bugetul local anul trecut peste 850.000 de lei, faţă de 330.000 de lei în 2015 sau 720.000 de lei în 2016.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus