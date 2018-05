ORADEA. Licitaţie reluată pentru parcarea din Strada Independenţei

Ilie Bolojan a avut şi veşti legate de parcarea din Strada Independenţei. Din cauza unor greşeli de proiectare s-a decis sistarea lucrărilor şi refacerea proiectului. Acum însă preţul a crescut cu aproximativ 50%, adică de la 24 de milioane de lei, cât a fost estimarea iniţială, la 36 de milioane de lei.

Municipalitatea a încheiat astfel o nouă înţelegere cu firma RCS&RDS şi s-a decis reluarea licitaţiei. Estimările edilului sunt că în cel mult trei luni va fi desemnată o nouă firmă constructoare care ar putea termina parcarea până la finele anului viitor.

"E un lucru care nu a ieşit bine, din păcate. Am lungit această lucrare în zona centrală. Datorită acestor deficienţe de proiectare şi asta înseamnă un deranj pentru cei care locuind în zona centrală sau dorind să ajungă în centru nu au spaţii de parcare decât cu un an, un an şi jumătate întârziere. Lucru pentru care ne cerem scuze", a declarat edilul orădean.

Primarul Ilie Bolojan a mai vorbit şi despre situaţia reabilitării clădirilor din zona centrală. În următoarea perioadă vor începe lucrările la alte imobile importante, astfel că până în 2020 majoritatea faţadelor din centrul istoric vor fi modernizate.

Redactor: Adrian Ciucuriţă

Operator: Florin Lucuţa