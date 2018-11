Oradea, promovată în Capitală, în cadrul a două evenimente

Oradea a fost promovată recent în Bucureşti, prin două evenimente organizate de Asociația Visit Oradea. Primul s-a adresat companiilor și start-up-urilor IT, după care ziua a continuat cu evenimentul "Oradea, The Art in Travel and Business", la care au participat reprezentanți din industria hotelieră și ai agențiilor de turism.

În ultimii 5 ani, numărul turiștilor care au vizitat reședința Bihorului a crescut constant și a ajuns în 2017 să îl depășească pe cel al locuitorilor orașului. Un alt aspect discutat au fost investițiile făcute de Primăria locală în infrastructură, refacerea monumentelor istorice și înfrumusețarea orașului.

Redactor: Bogdan Băcilă

Etichete:

,

,

,

,

,