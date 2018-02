POLO. România - Serbia 7-14, în grupele preliminarii ale Ligii Mondiale

Campioana olimpică, Serbia, a trecut fără probleme de naționala României, într-un meci disputat luni seara, la Oradea, în etapa a patra a grupelor preliminare a Ligii Mondiale. Meciul a fost marcat în debut de un mic incident: inmul național nu s-a auzit în difuzoarele Bazinului Olimpic, așa că „Deșteapta-te, române!" a fost cântat de toți spectatorii.

Cu mulți jucători tineri, "plavii" au câştigat cu 14-7, deşi la pauza mare scorul era egal - 7-7. În a doua parte, Serbia a marcat gol după gol, fără a primi vreunul.

„Cred că din punct de vedere fizic ei sunt mai buni şi ne-au arătat ce înseamnă calitate", a observat Cosmin Radu, căpitanul României.

„Am știut că suntem echipă tânără, cu mulți jucători de 19-18 ani, care nu am jucat împreună mult și de aceea am început așa greu. Dar după a doua repriză am pus pe loc ce trebuie să jucăm și cum și am câștigat ușor", a povestit Gojko Pijetlovic, portarul Serbiei şi al CSM Digi Oradea.

„Am făcut faţă două reprize, eu zic că suntem pe drumul cel bun", consideră Tiberiu Negrean, component al naţionalei tricolore.

Printre jucătorii trimişi în bazin de antrenorul Dejan Stanojevic nu s-a aflat niciunul din cei patru jucători convocaţi de la CSM Digi. Singurul reprezentant al vicecampioanei României a fost portarul Serbiei.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Florin Lucuţa