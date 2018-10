Porci santinelă aduşi în gospodării din Bihor

Primii porci santinelă au fost aduși, marţi, în gospodării din localitatea bihoreană Olosig, una dintre cele mai afectate de virusul pestei porcine africane. Animalele vor fi ținute sub supraveghere timp de 45 de zile pentru a se verifica dacă a dispărut pericolul îmbolnăvirii. În Bihor nu a mai fost confirmat niciun caz de pestă porcină africană din 15 august.

Primele animale santinelã din Bihor au ajuns în aceastã dimineațã în douã curți din Olosig, localitate în care toți porcii au fost uciși dupã ce virusul pestei porcine a fost confirmat în 11 gospodãrii.

"- 11 (n.r.-porci) am avut așa mai mari, de o sută de kilograme, 90-100 de kilograme, și o scroafă între 250-300 de kilograme. O scroafă a murit.

- Din cauza bolii?

- Da. La ea s-a văzut 100%, fără analize", spune Adalbert Bart, localnic din Olosig.

"Am aplicat uciderea preventivă: au fost eliminați toți porcii din această localitate. Am efectuat toate cele trei dezinfecții la termenele prevăzute de legislație și am așteptat să începem repopularea cu acești purcei santinelă", a precizat Remus Moțoc, directorul DSVSA Bihor.

Animalele au fost cumpărare de la o fermă din Bihor, cu sume cuprinse între 15 lei și 30 de lei pe kilogram. Gospodăriile în care au fost duși porcii-santinelă au fost alese de specialiștii Direcției Sanitar-Veterinare Bihor.

"Purceii sunt foarte faini, cam greutatea la 35-40 de kilograme. Soi bun, nu am ce să comentez", spune Adalbert Bart.

"Sunt purcei cu stare de sănătate știută, sunt analize făcute la această unitate și sperăm să fie totul ok", îşi doreşte directorul DSVSA Bihor.

Porcii vor fi monitorizați pentru a se verifica dacã riscul îmbolnãvirii a trecut.

"După 45 de zile de la acești porci vor fi recoltate probe de sânge, ele vor merge în laborator și, dacă rezultatele vor fi negative, din momentul acela putem să repopulăm în toate gospodăriile din această localitate", a declarat Ion Roșu, director în Ministerul Agriculturii.

Începând din 15 octombrie, vor fi duși porci santinelã și în celelalte localitãți din Bihor afectate de virusul pestei porcine africane. În județ au fost sacrificate peste o mie de animale.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

