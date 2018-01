Porumbei de mii de euro, expuși la Oradea

Între 2 mii şi 10 mii de euro - atât valorează unii dintre cei mai frumoși porumbei voiajori din țară, prezenţi, în weekend, la o expoziţie organizată în Oradea. În total, 450 de exemplare, cele mai multe premiate la diferite competiții, au putut fi admirate de columbofilii locali. Aceştia au aflat că un român stabilit în Belgia a stabilit o performanţă de indiviat după ce a vândut un porumbel voiajor în China pentru nu mai puţin de 550 de mii de euro.

Vedetele expoziției au fost porumbeii de la categoria maraton, premiaţi la competiții naționale și internaționale. Florin Vartolomei are șapte porumbei în lotul olimpic al României.

„Porumbeii trebuie antrenați așa cum se zice ca la carte, că altfel nu dau roade. Am porumbel locul I, palmares as maraton- locul I, am palmares trei ani locul I național și diverse”, spune bărbatul.

În funcție de performanțe, un porumbel ajunge să coste între două și zece mii de euro. Prețul unui pui începe de la 40 de euro, iar pregătirea unui porumbel pentru o competiție necesită luni de pregătire și mii de lei investiți în întreținerea acestuia.

„Categoria maraton e cea mai grea categorie. Sunt porumbeii care zboară kilometri mulți, porumbei care zboară peste 800-900 de kilometri”, explică Ioan Lucaci, crescător de porumbei.

Expoziția de la Oradea a avut loc sâmbătă și duminică și a adus împreună peste 200 de crescători de porumbei din toată țara. Acestora li s-au adăugat mai mult de două mii de vizitatori pasionați de columbofilie.

„Aproximativ 450 de porumbei la diferite categorii de distanță, incluzând lotul olimpic cu un lot de porumbei de performanță deosebită care vor reprezenta România la Cupa Europei săptămâna viitoare”, spune Marius Tunduc, organizator.

Cel mai scump porumbel voiajor a fost vândut în China de un român stabilit în Belgia pentru suma de 550 de mii de euro.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuța