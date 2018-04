Prima pălincă din România certificată de OSIM este produsă în Bihor

Prima pălincă din România certificată de OSIM a fost preparată în Bihor. Este vorba despre pălinca Trămuţa, care a dobândit recunoaşterea oficială în urmă cu 9 ani. Produsă în cazane vechi de peste o sută de ani dintr-o reţetă secretă, licoarea 100% naturală a fost apreciată la zeci de târguri şi concursuri.

Florian Chişe produce celebra licoare în propria curte din Tulca, în două cazane vechi de peste o sută de ani. Îl ajuta pe tatăl său încă de când era copil, iar în urmă cu 15 ani a preluat afacerea. În 2007 a reuşit să îşi ateste băutura - "Pălinca Trămuţa" - ca produs tradiţional românesc. Doi ani mai târziu a devenit primul pălincar din România certificat de OSIM.

"Aici este fata mea şi tatăl meu. Trămuţa provine de la porecla familei mele "A Tramii" din comuna Tulca, judeţul Bihor", explică Florian Chişe, producător de pălincă.

"Chiar mi-a fost drag, de mic copil lucram aici cu taică-meu. Făceam un ban cinstit, învârteam la manivelă acolo la motoraş şi aşa mai aveam şi noi un bănuţ. Din 2003 am intrat eu în posesia afacerii şi mi-am dorit să promovez acest produs", spune producătorul.

Din prune, mere, caise, piersici, gutui sau pere, pălinca Trămuţa este preparată după o reţetă veche, păstrată de membrii familiei Chişe. Nu are adaos de zahăr, iar fructele sunt adunate din propria livadă şi din sat. Ca să fie pusă şi mai bine în valoare, pălinca este servită alături de preparate tradiţionale.

"Pălincuţa este un bun digestiv. Deci se îmbină foarte bine cu o slăninuţă, cu brânzică, cu mămăligă, deci tot produse tradiţionale."

"Bihorul face pălincă de prune curată, nu amestecată, aşa. Care-i de prună, e de prună, care-i de caise, de caise, care-i de mere, de mere. Diferite", explică Florian Chişe, tatăl producătorului de pălincă.

"Un cazan durează circa patru ore, poate şi mai bine. Când îl fierbi a doua oară trebuie să curgă ca firicelul de pai care durează cel puţin opt ore o făţătură, deci să întorci a doua oară. Ăla înseamnă un produs adevărat, tradiţional, să munceşti la el cu dare de seamă, cu mult suflet", povesteşte producătorul.

"Putem spune că pălinca e un medicament dacă nu, bineînţeles, confundăm paharul cu sticla. Dar e un medicament, strămoşii noştri putem spune că la asta au folosit-o", atrage atenţia Monica Chişe, soţia producătorului de pălincă.

Acum 12 ani, Florian Chişe şi-a prezentat pentru prima dată produsele la un târg. Au urmat de atunci prezenţe la zeci de alte târguri şi concursuri, unde şi-a făcut cunoscută pălinca Trămuţa. Aşa a strâns numeroase premii de care este tare mândru.

"Aici am fost la Bruxelles cu G.A.L (n.r.- Grup de Acţiune Locală) Crişana pentru promovarea produselor tradiţionale bihorene de ziua de mărţişor am fost acolo şi am primit această plachetă. Am participat la târgul Grunne Woche de la Berlin, unde am fost de trei ori. Am fost la Bruxelles, am luat locul I de două ori în Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Paris. Deci am umblat în toată Europa."

Până anul acesta, pălinca Trămuţa a fost singurul produs tradiţional din Bihor certificat de OSIM. În 2018, o recunoaştere asemănătoare a primit pâinea de casă de la Salonta.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Gabor Szilagyi