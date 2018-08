Proaspeţii campioni europeni la şah, premiaţi la Oradea

Şahiştii români medaliaţi cu aur şi argint la "europenele" pe echipe din Germania au fost premiaţi la Oradea, de ministerului Sportului și de federația de specialitate. În timp ce David Gavrilescu, George Stoleriu și Victor Văsieşiu au devenit campioni europeni, Miruna Lehaci şi Alessia Ciolacu au cucerit titlul de vicecampioane continentale.

„Ei au avut o atitudine activă, şi-au creat ocazii în fiecare meci, nu le-a fost frică de echipe mai bine titrate. Porneam la start cu şansa a cincea şi au reuşit să câştige incredibil, cu o rundă înainte de final", a declarat Petre Nad, antrenorul naţionalei României.

Noii campioni europeni au împărtăşit la Oradea experienţa trăită în Germania.

„A fost o mare provocare pentru mine, pentru că am întâlnit nişte jucători foarte valoroşi, echipe titrate şi cei mai buni jucători ai Europei. Mă bucur nespus că am reuşit să fac nişte partide frumoase şi, împreună ca echipă, susţinându-ne reciproc, am reuşit să ieşim campioni şi să facem un rezultat atât de frumos", a spus David Gavrilescu, campion european de şah.

„Mulţi au zis că ne-am completat foarte bine pentru că, pornind de pe locul 11, am ajuns pe locul al doilea", a susţinut Miruna Lehaci, vicecampioană europeană de şah.

Evenimentul a fost organizat cu o zi înaintea startului ediţiei 2018 a Campionatului European de şah rapid, blitz şi dezlegări pentru juniori.

Reporter/operator: Nicolae Mihalcea

Etichete:

,

,

,

,

,