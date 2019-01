Proiecte în Oradea | Drum acoperit pe lângă aeroport, lărgirea șoselei pe sub podul CFR din Episcopia și o nouă șosea spre Sântandrei

Două noi drumuri vor fi construite în Oradea. Unul va lega municipiul de comuna Sântandrei și va avea două subtraversări. Al doilea va face legătura între drumul spre aeroport și centura orașului, spre Piața 100, și va fi acoperit cu o copertină pentru că va traversa culoarul de zbor al avioanelor. Acestor proiecte li se va adăuga lărgirea la patru benzi a șoselei care trece pe sub podul CFR din cartierul Episcopia.

2

Extinderea la patru benzi a șoselei care leagă bulevardul Ştefan de Mare de strada Matei Corvin, pe sub podul CFR din zonă (foto sus), ar urma să coste aproximativ un milion de euro și va fi realizată, cel mai probabil, anul viitor.

Studiul de fezabilitate va fi gata în cel mult trei luni. Pasajul va avea 5 metri înălțime și va fi extins și în lățime pentru a permite trecerea camioanelor.

Ilie Bolojan, primarul Oradei: "Pentru a avea o grosime cât mai mică a podului - pentru că linia de cale ferată nu putem să o înălţăm - proiectanţii au găsit această pilă care să despartă cele două direcţii de mers, astfel încât grinzile să fie cât mai scurte."

3

Un alt proiect (foto sus) se referă la construirea unui nou drum de aproape un kilometru între Oradea şi comuna Sîntandrei. Acesta va avea două subtraversări și, dacă nu vor putea fi accesate fonduri europene, vor fi folosiți bani din bugetele celor două localități.

Ilie Bolojan, primarul Oradei: "Propunem să executăm un drum nou care să se apropie de Crişul Repede, să treacă pe sub cele două linii de cale ferată cu un pasaj pe sub acest rambleu şi să treacă apoi pe sub şoseaua de centură, în zona Podului, tot prin acel rambleu şi să iasă în strada Cazaban."

2

O construcție inedită (foto sus) va fi cea a unui drum care va lega DN79 Oradea-Arad de Strada Ogorului. Șoseaua va fi acoperită pentru că traversează culoarul de zbor al avioanelor și e la 700 de metri de capătul pistei de aterizare. Cel mult un milion și jumătate de euro va costa noul drum, în funcţie de nivelul de adâncime la care va fi construit.

Reporter: Claudiu Mihuţ

Operator: Norbert Hegedus | Foto: Primăria Oradea

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,