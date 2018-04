Protest în Sănătate. 70 de sindicalişti Sanitas din Bihor au participat la mitingul din Capitală

Printre cei 10 mii de angajați din Sănătate care au protestat, joi, în Capitală, s-au aflat și 70 de sindicaliști din Bihor. Aceștia au plecat aseară spre București, unde au cerut Guvernului să le dea banii înapoi, tăiaţi în urma aplicării noii legi a salarizării şi regulamentelor de sporuri. Sindicaliştii din SANITAS, cea mai mare federaţie din domeniu, au anunțat că luna viitoare vor intra în grevă generală.

Cei 70 de sindicaliști din Bihor s-au adunat asearã în gara din Oradea, de unde au plecat spre București cu trenul. Angajații spitalelor sunt nemulțumiți cã dupã aplicarea noii legi a salarizãrii și a regulamentului de sporuri, veniturile li s-au redus.

"Colegă de-a mea, fiziciană, a simțit o reducere de 600 de lei la salariu, colege infirmiere, între 200 și 300 de lei", spune Ana Mihuț, asistent medical.

"Am pierdut sporuri, am pierdut salariu. Noi, față de alți colegi, am primit spor și anume zero și sunt, din ceea ce am văzut pe fluturașele colegilor, sunt diferențe în minus față de februarie", completează Dorian Hodișan, asistent medical în cadrul DSP Bihor.

Sindicaliștii cer majorarea salariilor pentru toți angajații din Sãnãtate și asistențã socialã și vor contract unic de muncã.

"Aceste modificări au fost făcute de oameni care nu sunt în domeniu, care habar nu au ce se întâmplă în sistemul de sănătate. S-au dat niște noi reglementări salariale care discriminează mare parte din angajații din sistemul public și din asistență socială", consideră Ligia Gligor, asistent medical.

"Cel mai tare ne doare plafonul de 30%, nu ne putem încadra în acel 30% și doamnele ministre, și a Sănătății, și doamna Olguța, nu înțeleg acest lucru", a explicat Adriana Vladu, liderul Sanitas Bihor.

Dacã nu le sunt ascultate cererile, angajații din sãnãtate vor face o grevã de avertisment în 7 mai, iar pe 11 mai va urma greva generalã.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus