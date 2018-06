Satul din Maramureş care inspiră pictorii şi le oferă turiştilor relaxare în case tradiţionale

Departe de agitația oraşelor, în inima Maramureșului, se află un sat pe ale cărui ulițe pictorii își găsesc inspirația, iar turiștii, tihna în odăile căsuțelor de odinioară. Unii dintre ei nici nu au mai vrut să plece şi au rămas în Breb. Au făcut-o pentru că satul și oamenii lui le-au intrat la suflet şi, pur şi simplu, i-au ţinut acolo.

Dealuri înverzite, căpiţe de fân presărate în văi și peisaje de basm. Privit de sus, de pe marginea drumului care leagă Cavnicul de Ocna Șugatag, satul Breb te îmbie să îi treci musai pragul. Cum altfel decât printr-o poartă maramureșeană, cioplită cu pricepere de meșterii locului.

Pentru Irina și Radu, originari din Oradea, o excursie făcută în Breb acum cinci ani avea să le schimbe viața. Au renunțat la job-urile de la oraș și s-au mutat la poalele munților Gutâi. Au deschis o terasă cochetă acoperită cu paie, cu lavițe de lemn și fățoaie pe mese, unde le servesc turiștilor bucate tradiționale.

"Practic, trec țăranii pe drum și ne aduc ciuperci, facem ciuperci. Ne aduc afine, facem dulceață de afine. Nu aducem produse din afara satului. Folosim doar local. Ne simțim acasă și oamenii din sat sunt familia noastră", mărturiseşte Irina.

De 3 ani, Brebul a devenit "acasă" și pentru Roxana și soțul ei Florin, originari din Cluj Napoca. Cei doi dețin mai multe căsuțe tradiționale pe care le închiriază mai ales turiștilor străini.

"Am renunțat la viața de oraș fără niciun regret", spune Roxana Vale, proprietara căsuțelor tradiționale. "Am hotărât, în 2015, să luăm o bucățică de teren aici. Ne-a plăcut foarte mult satul de sus, cum se vedea. Cinci căsuțe sunt în total, ne sunt extrem de dragi. Ne dorim să salvam cât mai multe căsuțe tradiționale, asta e ideea!"

Pentru turiștii de peste mări și țări casele românești de odinioară sunt o oază de liniște și de răcoare. Michael și-a adus întreaga familie în România pentru o experiență, spune el, de neuitat.

"Breb este uimitor, doar să vii până aici este frumos, totul este foarte verde."

Casuțele tradiționale reprezintă sursă de inspiratie și pentru pictori. Adriana Schatzmayr, o româncă stabilită de 20 de ani în Austria, predă ore de pictură chiar pe marginea uliței.

"Am fondat o școală de pictură și am venit a doua oară cu elevi de-ai mei în România. Anul trecut am fost în Transilvania și anul acesta am venit în Maramureș. Surprindem peisajul nemaipomenit al satului și casele tradiționale", spune femeia.

"Sunt foarte bucuroasă să fiu aici, este nemaipomenit și este un loc foarte frumos", mărturiseşte Martina Brandl, turistă din Austria. "Este locul perfect pentru mine pentru a picta."

"Este natura și sunt aceste case vechi - totul este în armonie", a observat Peter Fischer, turist din Austria.

O armonie pe care și localnicii au înțeles cum să le-o transmită turiștilor. De un deceniu deja, tanti Maria Marinca le-a deschis, la propriu, ușa casei părintești oaspeților săi.

"Casa au făcut-o părinții mei. Aici m-am născut, în asta casa m-am căsătorit. Și acum a devenit pensiune unde vin (turişti - n.n.) de pe tot globul."

De frumusețea oamenilor și a locurilor s-a convins până și prinţul Charles, care a vizitat Brebul în urmă cu 14 ani. Recent, moștenitorul Coroanei britanice s-a gândit să le mulțumească localnicilor într-un mod inedit pentru omenia lor .

"În primăvara acestui an, prințul Charles a donat comunității de aici suma de 5.000 de lire. Cu sprijinul Ambulanței pentru Monumente, dar și a meșterilor iscuți din sat, biserica monument-istoric din Breb, cunoscută și ca "biserica de lemn cu cel mai vechi turn din România" a primit un acoperiș nou", a relatat Izabela Jurasko, jurnalist Digi24.

Pentru localnicii din Breb, turiștii, indiferent de nație sau de culoare, au devenit parte din viața de zi cu zi. Îi întâlnesc pe ulițe și îi salută întocmai ca pe unii de-ai lor.

"Le plac obiceiurile, le place portul, le place mâncarea de aici cum e, tradițională", spune o localnică.

Satul Breb este situat la 51 de kilometri de Baia Mare și aparține de Ocna Șugatag. Anul trecut în comună au ajuns peste 30 de mii de turiști, cu peste 20% mai mulți decât în 2016.

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa