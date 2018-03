Şoferiţele din Oradea au fost "amendate" cu mărţişoare de Poliţia Rutieră

Mărţişoare, urări şi recomandări preventive în locul amenzilor şi avertismentelor. A fost modul în care agenţii rutieri din Oradea au marcat prima zi de primăvară calendaristică. Şoferiţele care au primit un mic cadou din partea poliţiştilor spun că gestul le-a emoţionat.

foto arhivă

"De la Poliţia Rutieră sunt. Cu ocazia zilei de 1 martie vă dorim o primăvară frumoasă, o zi minunată. Grijă în trafic şi un an fără evenimente!"

Vizibil emoţionate, multe dintre şoferiţele oprite au crezut că vor fi sancţionate. Au răsuflat uşurate când au primit mărţişoarele şi au apreciat gestul poliţiştilor.

"- E prima oară când primesc de la poliţişti. Foarte frumos.

- Mai bine aşa decât o amendă?

- Da sigur, dar nici amendă nu am primit niciodată."

"- Cum vi se pare gestul poliţiştilor ?

- Ceva deosebit.

- Vă bucură?

- Da."

"- Mi se pare un lucru foarte frumos şi amabil.

- Aţi mai primit până acum?

- Nu am mai păţit, dar am văzut la televizor şi am apreciat gestul."

Cele peste 300 de mărţişoare oferite de poliţiştii de la Circulaţie au fost confecţionate de elevii unor şcoli din judeţ care au participat la activităţi preventive ale Poliţiei Bihor.

"Pe spatele fiecărui mărţişor este trecut numele, clasa şi şcoala de unde este elevul care a făcut mărţişorul. Pe spatele mărţişorului este trecută campania "Alege viaţa, stop accidentelor rutiere", a explicat subcomisarul Alin Gherman, de la Poliţia Rutieră Bihor.

Acţiunea se va repeta pe 8 martie, când poliţiştii le vor oferi flori şoferiţelor.

Reporter: Claudiu Mihuţ / Operator: Norbert Hegedus