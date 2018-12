Sorin Rogia, tânărul din Oradea care și-a ucis prietenul cu mai multe lovituri de ciocan, a fost condamnat la 23 de ani și 8 luni de închisoare

Sorin Rogia, tânărul de 28 de ani din Oradea care și-a ucis prietenul cu mai multe lovituri de ciocan și l-a abandonat sub o grămadă de frunze uscate, a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 23 de ani și 8 luni de închisoare. În plus, are de plătit despăgubiri de peste 300 de mii de euro părinților victimei. În sentința pronunțată vineri de magistrații orădeni se arată că, timp de cinci ani după executarea pedepsei, Rogia nu are voie să se apropie de părinții celui pe care l-a ucis.

Crima pentru care a fost judecat Sorin Rogia s-a petrecut pe 8 noiembrie 2017, când l-a lovit cu un ciocan pe prietenul său Radu Bogdan și l-a abandonat, îmbrăcat doar în lenjerie intimă, într-un parc din Oradea, lângă pârâul Peţea. Dimineaţa, cadavrul tânărului de 27 de ani era descoperit de trecători.

Anchetatorii au stabilit în scurt timp că Sorin Rogia, fiul unui medic orădean, este suspectul principal în acest caz. Au început căutările prin oraș și a fost dat în consemn la frontieră şi în urmărire naţională şi internaţională.

După mai bine de o săptămână, suspectul a fost prins tocmai în Gara de Nord din Timișoara, în timpul unui control de rutină al poliţiştilor de la Transporturi Feroviare. Rogia îşi improvizase un adăpost într-un vagon dezafectat din apropeierea gării timişorene.

Adus la Oradea, și-a recunoscut vina, iar la reconstituire le-a arătat pas cu pas anchetatorilor ce a făcut în ziua crimei.

(imagini din 21 noiembrie 2017)

"Mobilul crimei a fost reprezentat de divergenţe în legătură cu concepţiile despre viaţă şi religie avute cu victima. Cercetările continuă pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele", transmitea atunci procurorul Maria Cotrău, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

La mai bine de un an de la comiterea crimei, un complet al Tribunalului Bihor a hotărât să-l condamne pe Sorin Rogia la 23 de ani și 8 luni de închisoare. În plus, timp de 5 ani după executarea pedepsei principale, bărbatul nu are voie să se apropie de părinții victimei, "comunicarea cu persoanele menţionate putând fi realizată numai în scopul acoperii despăgubirilor civile". Aceste despăgubiri au fost fixate de instanță la 300.000 de euro, la care se adaugă 12.000 de lei "reprezentând despăgubiri materiale aferente cheltuielilor legate de înmormântare, loc de veci, monument funerar, parastase şi pomeniri ale victimei" și alți 12.000 de lei - cheltuieli judiciare din timpul urmăririi penale.

Pentru că o expertiză a stabilit că Sorin Rogia suferă de o tulburare de personalitate cu elemente schizoide şi că prezintă discernământ diminuat, instanța a hotărât "obligarea la tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol".

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

