Târg caritabil pentru animale fără stăpân

Un târg caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru animalele fără stăpân a fost organizat duminică, în Oradea. Obiectele aduse de mai multe persoane au fost vândute, iar banii strânși au fost donați unor asociații pentru protecția animalelor din județ.

Mihaela Albu adăpostește în curtea casei câini și pisici abandonate, pe care le hrănește și le tratează din banii proprii. "Încercăm să strângem tot ce alții aruncă pe stradă. Din păcate, atât timp cât la noi nu se aplică nicio lege, asta trebuie să facem."

Animalele sunt îngrijite și date spre adopție.

"Avem peste 80 de câini, peste 60 de pisici, plus altele pe care le hrănim pe stradă. Avem chiar două scrofițe salvate. Avem câini și pisici cu probleme speciale - mâncare specială, tratamentele astea costă foarte mult, mai mult decât mâncarea", susţine Ana Chiperi, de la Asociația Happy Dogs and Other Animals.

La târgul de duminică au venit mai mulți iubitori de animale care au adus haine, bijuterii, decorațiuni sau alte obiecte. Banii obținuți din vânzarea acestora vor fi folosiți pentru tratamente, sterilizări și pentru hrana câinilor și pisicilor.

"Vorbim despre asociații care au zeci sau chiar sute de câini, de pisici fără stăpân, animale care nu ajung în adăposturile de stat - pentru că știm că acolo condițiile nu sunt tocmai bune și atunci încercăm să ajutăm aceste asociații", spune Anca Deac, organizatoarea târgului.

Târgul caritabil a ajuns la a patra ediție. Donațiile și banii strânși din vânzarea obiectelor vor ajunge la cinci asociații din Oradea și județ.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

